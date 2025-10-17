Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов

Вранці 17 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під обстрілами опинилися сім населених пунктів області, а також Харків.

“У с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 24-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждали 77-річний чоловік і 50-річна жінка. Також стало відомо, що внаслідок обстрілів 15 жовтня у с. Новоосинове Курилівської громади загинула 58-річна жінка, у м. Куп’янськ постраждала 75-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Також під атакою ЗС РФ опинився Київський район Харкова.

Протягом минулої доби по регіону “прилетіло”:

дві ракети (тип встановлюється);

два КАБ;

БпЛА типу “Герань-2”;

чотири БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

Під ворожими ударами опинився Чугуївський (пошкоджене авто), Богодухівський (під ударами опинилися будинки, електромережі та склади сільгосппідприємства), а також Куп’янський (“прилетіло” по машинах) райони.