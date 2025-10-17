Live
Ракеты, КАБы, БпЛА и fpv-дроны: чем били россияне, сообщил Синегубов

Происшествия 08:57   17.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ракеты, КАБы, БпЛА и fpv-дроны: чем били россияне, сообщил Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Утром 17 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под обстрелами оказались семь населенных пунктов области, а также Харьков. 

«В с. Белый Колодец Волчанской громады пострадал 24-летний мужчина; в г. Купянск пострадали 77-летний мужчина и 50-летняя женщина. Также стало известно, что в результате обстрелов 15 октября в с. Новоосиново Куриловской громады погибла 58-летняя женщина, в г. Купянск пострадала 75-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

Также под атакой ВС РФ оказался Киевский район Харькова.

В течение минувших суток по региону «прилетело»:

  • две ракеты (тип устанавливается);
  • два КАБ;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • БпЛА (тип устанавливается).

Под вражескими ударами оказался Чугуевский (повреждены авто), Богодуховский (под ударами оказались дома, электросети и склады сельхозпредприятия), а также Купянский («прилетело» по машинам) районы.

Читайте также: ГСЧС: харьковчанин разбирал БпЛА в доме – дрон взорвался, а парень пострадал

Автор: Николь Костенко-Лагутина
