Ракеты, КАБы, БпЛА и fpv-дроны: чем били россияне, сообщил Синегубов
Утром 17 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под обстрелами оказались семь населенных пунктов области, а также Харьков.
«В с. Белый Колодец Волчанской громады пострадал 24-летний мужчина; в г. Купянск пострадали 77-летний мужчина и 50-летняя женщина. Также стало известно, что в результате обстрелов 15 октября в с. Новоосиново Куриловской громады погибла 58-летняя женщина, в г. Купянск пострадала 75-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
Также под атакой ВС РФ оказался Киевский район Харькова.
В течение минувших суток по региону «прилетело»:
- две ракеты (тип устанавливается);
- два КАБ;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- БпЛА (тип устанавливается).
Под вражескими ударами оказался Чугуевский (повреждены авто), Богодуховский (под ударами оказались дома, электросети и склады сельхозпредприятия), а также Купянский («прилетело» по машинам) районы.
Читайте также: ГСЧС: харьковчанин разбирал БпЛА в доме – дрон взорвался, а парень пострадал
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ракеты, КАБы, БпЛА и fpv-дроны: чем били россияне, сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 08:57;