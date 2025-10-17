Ракеты, КАБы, БпЛА и fpv-дроны: чем били россияне, сообщил Синегубов

Утром 17 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под обстрелами оказались семь населенных пунктов области, а также Харьков.

«В с. Белый Колодец Волчанской громады пострадал 24-летний мужчина; в г. Купянск пострадали 77-летний мужчина и 50-летняя женщина. Также стало известно, что в результате обстрелов 15 октября в с. Новоосиново Куриловской громады погибла 58-летняя женщина, в г. Купянск пострадала 75-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

Также под атакой ВС РФ оказался Киевский район Харькова.

В течение минувших суток по региону «прилетело»:

две ракеты (тип устанавливается);

два КАБ;

БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

БпЛА (тип устанавливается).

Под вражескими ударами оказался Чугуевский (повреждены авто), Богодуховский (под ударами оказались дома, электросети и склады сельхозпредприятия), а также Купянский («прилетело» по машинам) районы.