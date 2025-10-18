Live
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель

Общество 14:15   18.10.2025
Реформу городской диспетчерской службы «1562» начали в Харькове, рассказал в интервью МГ «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций горсовета Богдан Гладких.

Он сообщил, что служба «1562» перешла в подчинение департамента чрезвычайных ситуаций в сентябре.

«Мы работаем неполные полтора месяца. Там сейчас происходит определенная реформа. Мы хотим усовершенствовать работу этой службы… Сейчас в службу «1562» у нас назначена молодая креативная команда. Я думаю, что мы очень быстро закончим эту реформу и харьковчане значительно почувствуют скорость реагирования на проблемы», — отметил Гладких.

Пока же продолжается реформа, в рамках которой планируют вдвое увеличить количество операторов, чиновник призвал горожан не перегружать линию, особенно во время аварийных отключений электричества. Гладких подчеркнул: как только появляется информация, город сразу распространяет по всем возможным каналам.

«Когда человек сейчас звонит на 1562, если, например, в городе частичный блэкаут, то сразу идет голосовое сообщение, что в городе есть проблемы с электроснабжением, чтобы человек не ждал на линии. Но если человек хочет дождаться и еще раз услышать от оператора, что в городе блэкаут, он тем самым занимает линию. Потому что, извините, во время отключения электроснабжения у нас есть большое количество людей, которые застряли в лифтах. Они элементарно должны ждать, потому что есть искусственная очередь, потому что человек хочет услышать, когда будет свет. Когда будет свет – сразу будет опубликовано», – пояснил директор департамента.

Получать информацию об отключениях электроэнергии и подавать электронные обращения, в частности, можно через мобильное приложение «1562», которое доступно для платформ Android и iOS.

С начала года и до сентября операторы 1562 приняли более полумиллиона вызовов. Ни одна служба в Украине не имеет такого показателя, подчеркнул Гладких.

«1562 — это самый востребованный номер у харьковчан. Если номера 112 и 101 принимают в среднем 2,5 тысячи звонков, то наши операторы принимают 3,5, 5, 6 тысяч. Например, во время последнего блэкаута у нас более 7 тысяч обращений в сутки было обработано нашими операторами», – рассказал чиновник.

Однако, по его словам, наибольшее количество обращений в этом году было связано с ураганом 12 июля.

Автор: Елена Нагорная
