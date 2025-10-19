Аварийные графики отключений в Харькове: почему их не публикуют заранее

В мэрии Харькова объяснили, в чем разница между почасовыми и аварийными графиками. А также, знают ли в облэнерго и 1562 в случае аварийных отключений, когда будет свет.

«Если это аварийные отключения, никаких графиков быть не может. На то они аварийные и называются. Аварийные отключения от плана отличаются тем, что есть необходимость в балансировке энергосистемы Украины. Поэтому они вводятся секторами, они могут вводиться рандомно, без предупреждения, именно для того, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию, — пояснил в интервью МГ «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких. — Если это плановое отключение, очереди, то такую информацию мы стараемся получить оперативно в облэнерго и в первую очередь своевременно уведомить 1562, все наши социальные сети, официальные Telegram-каналы мэрии и журналистов для того, чтобы человек знал плюс-минус, когда ждать свет. Но при аварийных отключениях ни операторы 1562, ни мы, и очень часто и облэнерго не знает, когда эта ситуация стабилизируется. Как только энергосистема позволяет стабилизировать ситуацию, конечно, что облэнерго отменяет графики аварийных отключений».

Графики отключений, аварийность и очередность зависят только от энергетиков, подчеркнул представитель мэрии. При этом на отключения в Харькове влияют не только обстрелы самого города и области, но и удары по другим регионам Украины.

«Учитывая то, что существует единая энергосистема, даже обстрелы в других городах Украины также оказывают непосредственное влияние на город Харьков. Вы сами находитесь в Харькове и видите, что количество аварийных отключений сейчас увеличилось», — отметил Гладких.

Он также обратился к харьковчанам с просьбой в момент блэкаутов не перегружать линию «1562» звонками с вопросом, когда будет свет. «Как только будет информация и возможность, сразу город публикует информацию о графиках отключения. Вы должны понять, что обстрел и отключение энергосистемы — это очень сложный и непростой процесс», — сказал директор департамента. Так что готового ответа на вопрос харьковчан сразу после отключения электрики у операторов нет. Однако звонящие перегружают линию и, например, не дают оперативно дозвониться в 1562 людям, которые застряли в лифтах.