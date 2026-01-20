Live

Происшествия 17:43   20.01.2026
Оксана Якушко
За $20 тысяч харьковчанин обещал вывезти за границу уклониста

Правоохранители поймали мужчину, организовавшего схему выезда уклонистов за границу, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В ноябре 2025 года злоумышленник предложил знакомому выезд за границу мимо официальных пунктов пропуска. И заявил, что действует так на постоянной основе. Харьковчанин заверил «клиента», что якобы имеет налаженные связи с пограничниками, которые за деньги не будут препятствовать.

Во время личной встречи злоумышленник рассказал план действий: сначала формирование групп от 4 до 8 мужчин и направление их в Ровно или Винницу, после чего дальнейшая переправка через границу.
За «услугу» он просил $20 тысяч, половину из которых нужно оплатить до выезда из Украины, а остальные — после.

Впоследствии харьковчанин попросил предоставить $1,5 тысячи — якобы в качестве «задатка» для пограничников.
19 января 2026 правоохранители задержали злоумышленника в Харькове во время получения денег.

Ему сообщили о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Прокурор в суде будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей.

Автор: Оксана Якушко
