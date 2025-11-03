Live
$14 тысяч за выезд за границу: в Харькове нашли третьего фигуранта дела

Общество 16:18   03.11.2025
Виктория Яковенко
$14 тысяч за выезд за границу: в Харькове нашли третьего фигуранта дела Фото: Харьковская областная прокуратура

31 октября правоохранители разоблачили, вероятно, третьего участника схемы о незаконной переправке уклонистов за границу. Отмечается, что он долго скрывался от следствия.

Речь идет о 38-летнем харьковчанине, который официально нигде не работал, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что в августе в Харькове правоохранитель предложил своему знакомому, находившемуся в розыске ТЦК, незаконно выехать из Украины в Румынию или Молдову.

«Вместе с 38-летним харьковчанином они уверяли, что имеют налаженный «маршрут» и надежных лиц для реализации плана. По плану дельцов, мужчину должны были довезти в Винницу, а затем переправить за границу. За транспортировку «клиент» должен был перечислить 10 тысяч гривен, отдельно передать водителю 2 тысячи долларов, а по прибытии в Винницу — еще 12 тысяч долларов одному из участников — 29-летнему жителю города Николаев», — рассказали в прокуратуре.

Третьему фигуранту вручили подозрение в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). Ему готовятся избрать меру пресечения.

Напомним, 19 сентября в пункте обмена валют, при попытке перечислить 12 тысяч долларов на криптокошелек, правоохранители задержали 29-летнего жителя Николаева. В Харькове поймали также уже бывшего правоохранителя, сообщали в облпрокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
