$14 тысяч за выезд за границу: в Харькове нашли третьего фигуранта дела
31 октября правоохранители разоблачили, вероятно, третьего участника схемы о незаконной переправке уклонистов за границу. Отмечается, что он долго скрывался от следствия.
Речь идет о 38-летнем харьковчанине, который официально нигде не работал, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители напомнили, что в августе в Харькове правоохранитель предложил своему знакомому, находившемуся в розыске ТЦК, незаконно выехать из Украины в Румынию или Молдову.
«Вместе с 38-летним харьковчанином они уверяли, что имеют налаженный «маршрут» и надежных лиц для реализации плана. По плану дельцов, мужчину должны были довезти в Винницу, а затем переправить за границу. За транспортировку «клиент» должен был перечислить 10 тысяч гривен, отдельно передать водителю 2 тысячи долларов, а по прибытии в Винницу — еще 12 тысяч долларов одному из участников — 29-летнему жителю города Николаев», — рассказали в прокуратуре.
Третьему фигуранту вручили подозрение в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). Ему готовятся избрать меру пресечения.
Напомним, 19 сентября в пункте обмена валют, при попытке перечислить 12 тысяч долларов на криптокошелек, правоохранители задержали 29-летнего жителя Николаева. В Харькове поймали также уже бывшего правоохранителя, сообщали в облпрокуратуре.
