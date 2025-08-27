Live
О потерях ВС РФ на Купянском направлении, сообщили военные (видео)

Украина 10:11   27.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О потерях ВС РФ на Купянском направлении, сообщили военные (видео) Скриншот

Видео, на котором зафиксировли ликвидацию россиян на Купянщине, опубликовали в Перваой Президентскаой бригаде НГУ «Буревій».

«На прошлой неделе наши подразделения нанесли ряд результативных ударов. Под огнем были уничтожены укрытия противника вместе с личным составом, реактивная система залпового огня «Град-П» и грузовик «Урал», обеспечивавший подвоз боеприпасов», – говорится в сообщении.

Военные отметили: во время каждой операции разведчики и операторы работают максимально слажено, чтобы у россиян не осталось шансов на выживание.

Видео: Первая Президентская бригада НГУ «Буревій»

Также в бригаде сообщили ориентировочные потери врага на Купянском направлении за неделю:

Читайте также: Враг утверждает, что армия РФ небольшими группами заходит в Купянск – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
