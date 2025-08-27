О потерях ВС РФ на Купянском направлении, сообщили военные (видео)
Скриншот
Видео, на котором зафиксировли ликвидацию россиян на Купянщине, опубликовали в Перваой Президентскаой бригаде НГУ «Буревій».
«На прошлой неделе наши подразделения нанесли ряд результативных ударов. Под огнем были уничтожены укрытия противника вместе с личным составом, реактивная система залпового огня «Град-П» и грузовик «Урал», обеспечивавший подвоз боеприпасов», – говорится в сообщении.
Военные отметили: во время каждой операции разведчики и операторы работают максимально слажено, чтобы у россиян не осталось шансов на выживание.
Видео: Первая Президентская бригада НГУ «Буревій»
Также в бригаде сообщили ориентировочные потери врага на Купянском направлении за неделю:
Читайте также: Враг утверждает, что армия РФ небольшими группами заходит в Купянск – ISW
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О потерях ВС РФ на Купянском направлении, сообщили военные (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 10:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео, на котором зафиксировли ликвидацию россиян на Купянщине, опубликовали в Перваой Президентскаой бригаде НГУ «Буревій».".