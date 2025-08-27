Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

Про втрати ЗС РФ на Куп’янському напрямку, повідомили військові (відео)

Україна 10:11   27.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про втрати ЗС РФ на Куп’янському напрямку, повідомили військові (відео)

Відео, на якому зафіксували ліквідацію росіян на Куп’янщині, опублікували у Першій Президентській бригаді НГУ «Буревій».

“Минулого тижня наші підрозділи завдали низку результативних ударів. Під вогнем було знищено укриття противника разом з особовим складом, реактивну систему залпового вогню «Град-П» та вантажівку «Урал», яка забезпечувала підвезення боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили: під час кожної операції розвідники та оператори працюють максимально злагоджено, щоб росіяни не мали шансів на виживання.

Відео: Перша Президентська бригада НГУ «Буревій»

Також у бригаді повідомили орієнтовні втрати ворога на Куп’янському напрямку за тиждень:

Читайте також: Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить до Куп’янська – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про втрати ЗС РФ на Куп’янському напрямку, повідомили військові (відео)
Про втрати ЗС РФ на Куп’янському напрямку, повідомили військові (відео)
27.08.2025, 10:11
Гнався на високій швидкості: у Харкові 22-річний хлопець на смерть збив жінку
Гнався на високій швидкості: у Харкові 22-річний хлопець на смерть збив жінку
27.08.2025, 09:25
За добу під удари потрапили вісім населених пунктів області: дані Синєгубова
За добу під удари потрапили вісім населених пунктів області: дані Синєгубова
27.08.2025, 08:53
Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить у Куп’янськ – ISW
Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить у Куп’янськ – ISW
27.08.2025, 07:25
Новини Харкова — головне 27 серпня: пожежі на Ізюмщині, смертельна ДТП
Новини Харкова — головне 27 серпня: пожежі на Ізюмщині, смертельна ДТП
27.08.2025, 10:18
Сьогодні 27 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 серпня: яке свято та день в історії
27.08.2025, 06:00

Новини за темою:

08:15
Генштаб: по всій лінії фронту було 173 бої – докладніше про атаки
07:25
Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить у Куп’янськ – ISW
09:40
Росіяни готуються до міських боїв у Куп’янську – Коваленко
08:19
Генштаб: окупанти активізувались на півночі Харківщини
07:17
Росіяни просунулися на півночі від Куп’янська – що відомо ISW

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Про втрати ЗС РФ на Куп’янському напрямку, повідомили військові (відео)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 10:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео, на якому зафіксували ліквідацію росіян на Куп’янщині, опублікували у Першій Президентській бригаді НГУ «Буревій».".