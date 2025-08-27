Про втрати ЗС РФ на Куп’янському напрямку, повідомили військові (відео)

Відео, на якому зафіксували ліквідацію росіян на Куп’янщині, опублікували у Першій Президентській бригаді НГУ «Буревій».

“Минулого тижня наші підрозділи завдали низку результативних ударів. Під вогнем було знищено укриття противника разом з особовим складом, реактивну систему залпового вогню «Град-П» та вантажівку «Урал», яка забезпечувала підвезення боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили: під час кожної операції розвідники та оператори працюють максимально злагоджено, щоб росіяни не мали шансів на виживання.

Відео: Перша Президентська бригада НГУ «Буревій»

Також у бригаді повідомили орієнтовні втрати ворога на Куп’янському напрямку за тиждень: