Про втрати ЗС РФ на Куп’янському напрямку, повідомили військові (відео)
Відео, на якому зафіксували ліквідацію росіян на Куп’янщині, опублікували у Першій Президентській бригаді НГУ «Буревій».
“Минулого тижня наші підрозділи завдали низку результативних ударів. Під вогнем було знищено укриття противника разом з особовим складом, реактивну систему залпового вогню «Град-П» та вантажівку «Урал», яка забезпечувала підвезення боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.
Військові зазначили: під час кожної операції розвідники та оператори працюють максимально злагоджено, щоб росіяни не мали шансів на виживання.
Відео: Перша Президентська бригада НГУ «Буревій»
Також у бригаді повідомили орієнтовні втрати ворога на Куп’янському напрямку за тиждень:
