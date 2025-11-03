Безбар’єрне освітнє середовище з’явиться у ХНУ імені В. Н. Каразіна
За сприяння ХОВА у ХНУ імені В. М. Каразіна створюють сучасні умови безбар’єрності для студентів та викладачів.
В університеті облаштували пандуси, спеціалізовані ліфти, санвузли, кімнати відпочинку й адаптації, інформаційно-логістичні вказівники для зручного пересування осіб з особливими освітніми потребами.
Працівники навчальних корпусів і гуртожитків додатково навчаються, щоб надавати допомогу студентам і відвідувачам з інвалідністю.
Також у закладі діє Положення про організацію інклюзивного навчання, що передбачає індивідуальний підхід до студентів з особливими потребами.
Навесні цього року в університеті відкрили перше безпечне освітнє середовище площею 600 м₂, де одночасно можуть перебувати до 150 осіб. У ньому обладнали навчальні аудиторії, місця для відпочинку та проведення зустрічей, забезпечили доступ до інтернету, зв’язку, водопостачання та системи очищення повітря.
«Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна завжди був в активній фазі створення безбар’єрного середовища та розвитку інклюзивного простору. Нове безпечне середовище, яке має статус протирадіаційного укриття, дозволяє забезпечити здобувачам освіти комфортні умови – з чистим повітрям, освітленням, інтернетом та зв’язком. На цьому ми не зупиняємося, маємо багато амбітних планів і проєктів щодо розширення мережі безпечних середовищ. Усе це реалізується за підтримки ХОВА, Міністерства освіти і науки України, а також залученням власних коштів», – розповів проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ ім. В. Н. Каразіна Анатолій Бабічев.
Наразі університет реалізує новий проєкт – будує сучасний безпечний простір площею 2500 м₂. Відкрити його планують на початку другого семестру – у лютому 2026 року.
Читайте також: Ворог просунувся у Куп’янську, а ЗСУ, ймовірно, на Борівському напрямку – ISW
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: безбарьерность, Харків, ХНУ им. В.Н. Каразина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Безбар’єрне освітнє середовище з’явиться у ХНУ імені В. Н. Каразіна», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2025 в 20:59;