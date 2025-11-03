Безбар’єрне освітнє середовище з’явиться у ХНУ імені В. Н. Каразіна

За сприяння ХОВА у ХНУ імені В. М. Каразіна створюють сучасні умови безбар’єрності для студентів та викладачів.

В університеті облаштували пандуси, спеціалізовані ліфти, санвузли, кімнати відпочинку й адаптації, інформаційно-логістичні вказівники для зручного пересування осіб з особливими освітніми потребами.

Працівники навчальних корпусів і гуртожитків додатково навчаються, щоб надавати допомогу студентам і відвідувачам з інвалідністю.

Також у закладі діє Положення про організацію інклюзивного навчання, що передбачає індивідуальний підхід до студентів з особливими потребами.

Навесні цього року в університеті відкрили перше безпечне освітнє середовище площею 600 м₂, де одночасно можуть перебувати до 150 осіб. У ньому обладнали навчальні аудиторії, місця для відпочинку та проведення зустрічей, забезпечили доступ до інтернету, зв’язку, водопостачання та системи очищення повітря.

«Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна завжди був в активній фазі створення безбар’єрного середовища та розвитку інклюзивного простору. Нове безпечне середовище, яке має статус протирадіаційного укриття, дозволяє забезпечити здобувачам освіти комфортні умови – з чистим повітрям, освітленням, інтернетом та зв’язком. На цьому ми не зупиняємося, маємо багато амбітних планів і проєктів щодо розширення мережі безпечних середовищ. Усе це реалізується за підтримки ХОВА, Міністерства освіти і науки України, а також залученням власних коштів», – розповів проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ ім. В. Н. Каразіна Анатолій Бабічев.

Наразі університет реалізує новий проєкт – будує сучасний безпечний простір площею 2500 м₂. Відкрити його планують на початку другого семестру – у лютому 2026 року.