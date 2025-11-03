Безбарьерная образовательная среда появится в ХНУ имени В. Н. Каразина
При содействии ХОВА в ХНУ имени В. Н. Каразина создают современные условия безбарьерности для студентов и преподавателей.
В университете обустроили пандусы, специализированные лифты, санузлы, комнаты отдыха и адаптации, информационно-логистические указатели для удобного передвижения лиц с особыми образовательными потребностями.
Работники учебных корпусов и общежитий дополнительно учатся, чтобы оказывать помощь студентам и посетителям с инвалидностью.
Также в университете действует Положение об организации инклюзивного обучения, которое предусматривает индивидуальный подход к студентам с особыми потребностями.
Весной этого года в университете открыли первую безопасную образовательную среду площадью 600 м², где одновременно могут находиться до 150 человек. В нем оборудовали обучающие аудитории, места для отдыха и проведения встреч, обеспечили доступ к интернету, связи, водоснабжению и системе очистки воздуха.
«Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина всегда был в активной фазе создания безбарьерной среды и развития инклюзивного пространства. Новая безопасная среда, имеющая статус противорадиационного укрытия, позволяет обеспечить получателям образования комфортные условия с чистым воздухом, освещением, интернетом и связью. На этом мы не останавливаемся, есть много амбициозных планов и проектов по расширению сети безопасных сред. Все это реализуется при поддержке ХОВА, Министерства образования и науки Украины, а также привлечением собственных средств», – рассказал проректор по научно-педагогической работе ХНУ им. В. Н. Каразина Анатолий Бабичев.
В настоящее время университет реализует новый проект – строит современное безопасное пространство площадью 2500 м². Открыть его планируют в начале второго семестра – в феврале 2026 года.
