Євро-містечко під час Євробачення в Британії прикрасив малюнок харків’янки

Калинове дерево з ілюстрації “А ми тую червону калину підіймаєм…” художниці Олесі Вакуленко з Харкова розмістили в будиночку української книгарні “Читайлики” в Лондоні – у Євро-містечку Євробачення.

Фото “шматочка Харкова” на Євробаченні опублікувала у фейсбуці сама майстриня.

“У Ліверпулі, на цьогорічному Євробаченні, була і моя малесенька часточка: калинове Дерево життя з моєї ілюстрації “А ми тую червону калину підіймаєм…” ось уже 10 днів прикрашало будиночок української книгарні у Лондоні “Читайлики. UkrBooks (Великобританія)” у Євро-містечку. Там же всі охочі могли долучитися до колективного розмальовування однойменної великоформатної антистрес-розмальовки, створеної мною як благодійний проєкт для збору коштів на потреби 518 Окремого батальйону спеціального призначення “Дике поле”. Мене переповнює радість і гордість від того, що і я змогла зробити невеличкий внесок у знайомство кількох тисяч відвідувачів Євро-Містечка з нашими українськими традиційними мотивами та формування позитивного яскравого образу України“, – написала Вакуленко.

Олеся Вакуленко – не єдина харків’янка, яка “відзначилася” на Євробаченні. Торт для Євробачення в Ліверпулі зробила кондитер із Харкова Дінара Касько.