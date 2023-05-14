Євро-містечко під час Євробачення в Британії прикрасив малюнок харків’янки
Калинове дерево з ілюстрації “А ми тую червону калину підіймаєм…” художниці Олесі Вакуленко з Харкова розмістили в будиночку української книгарні “Читайлики” в Лондоні – у Євро-містечку Євробачення.
Фото “шматочка Харкова” на Євробаченні опублікувала у фейсбуці сама майстриня.
“У Ліверпулі, на цьогорічному Євробаченні, була і моя малесенька часточка: калинове Дерево життя з моєї ілюстрації “А ми тую червону калину підіймаєм…” ось уже 10 днів прикрашало будиночок української книгарні у Лондоні “Читайлики. UkrBooks (Великобританія)” у Євро-містечку. Там же всі охочі могли долучитися до колективного розмальовування однойменної великоформатної антистрес-розмальовки, створеної мною як благодійний проєкт для збору коштів на потреби 518 Окремого батальйону спеціального призначення “Дике поле”. Мене переповнює радість і гордість від того, що і я змогла зробити невеличкий внесок у знайомство кількох тисяч відвідувачів Євро-Містечка з нашими українськими традиційними мотивами та формування позитивного яскравого образу України“, – написала Вакуленко.
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Олеся Вакуленко – не єдина харків’янка, яка “відзначилася” на Євробаченні. Торт для Євробачення в Ліверпулі зробила кондитер із Харкова Дінара Касько.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 17:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Калинове дерево з ілюстрації “А ми тую червону калину підіймаєм…” художниці Олесі Вакуленко з Харкова розмістили в будиночку української книгарні “Читайлики” в Лондоні – у Євро-містечку Євробачення".