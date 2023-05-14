Єрмак пов’язав удар російських ракет по Тернопільщині з фіналом Євробачення
По Тернопільщині росіяни били якраз тоді, коли гурт із Тернополя TVORCHI виступав у фіналі міжнародного пісенного конкурсу.
“Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. росіяни – це закомплексовані терористи“, – написав у телеграмі керівник Єрмак.
Раніше начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про удар двох крилатих ракет по дачному селищу під Тернополем. Там зруйновано два будиночки та пошкоджено ще 12.
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Український гурт TVORCHI посів шосте місце на Євробаченні-2023. Вони виконували пісню “Сталеве серце”, натхненну українськими захисниками Маріуполя.
Перше місце посіла шведська співачка Лорін із піснею Tattoo. Вона виграє Євробачення вже вдруге.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Тернопільщині росіяни били якраз тоді, коли гурт із Тернополя TVORCHI виступав у фіналі міжнародного пісенного конкурсу".