Єрмак пов’язав удар російських ракет по Тернопільщині з фіналом Євробачення

По Тернопільщині росіяни били якраз тоді, коли гурт із Тернополя TVORCHI виступав у фіналі міжнародного пісенного конкурсу.

“Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. росіяни – це закомплексовані терористи“, – написав у телеграмі керівник Єрмак.

Раніше начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про удар двох крилатих ракет по дачному селищу під Тернополем. Там зруйновано два будиночки та пошкоджено ще 12.

Український гурт TVORCHI посів шосте місце на Євробаченні-2023. Вони виконували пісню “Сталеве серце”, натхненну українськими захисниками Маріуполя.

Перше місце посіла шведська співачка Лорін із піснею Tattoo. Вона виграє Євробачення вже вдруге.