Вночі армія РФ атакувала Україну ракетами, перед тим дронами: що відомо

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про нічний ракетний удар по Україні, а також атаку дронами. У Харкові зафіксували “приліт” по Новобаварському району, на Київщині збивали безпілотники, вибухи лунали в Тернопільській області.

“Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється, – зазначили у зведенні Генштабу станом на 6:00 14 травня. – Минулої доби, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131“. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб“.

Один із нічних ракетних ударів припав по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Новобаварському районі. Обійшлося без постраждалих.

У напрямку Києва ворог запустив дрони.

” За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все – для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Крилаті ракети, що летіли з Каспійського напрямку, у повітряному просторі довкола столиці не фіксували.

Вибухи близько 5 ранку лунали на Тернопільщині, про це повідомив голова місцевої ОВА Володимир Труш. Подробиці про “прильоти” або роботу ППО поки невідомі.

Крім того, раніше, за даними ГШ, протягом доби армія РФ завдала ще чотирьох ракетних ударів по Україні. Постраждали Тернопіль та Миколаїв. Там є руйнування та поранені. Ворог завдав 79 авіаційних ударів і здійснив 99 обстрілів із РСЗВ. Частина з них припала по Костянтинівці Донецької області, де є загиблі та поранені цивільні, у тому числі – діти.

“Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та іншу цивільну інфраструктуру”, – зазначили у зведенні Генштабу.