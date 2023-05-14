Ночью армия РФ атаковала Украину ракетами, перед этим — дронами: что известно

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ночном ракетном ударе по Украине, а также атаке дронами. В Харькове зафиксировали «прилет» по Новобаварскому району, на Киевщине сбивали беспилотники, взрывы гремели в Тернопольской области.

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, — отметили в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 14 мая. — За прошедшие сутки, российская федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА «Shahed-136/131″. По уточненной информации 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений. Есть более 30 раненых среди гражданских лиц».

Один из ночных ракетных ударов пришелся по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Новобаварском районе. Обошлось без пострадавших.

В направлении Киева враг запустил дроны.

«По предварительной информации, до полуночи рашисты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего – для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах», — проинформировал начальник КГВА Сергей Попко.

Крылатые ракеты, летевшие с Каспийского направления, в воздушном пространстве вокруг столицы не фиксировали.

Взрывы около 5 утра гремели на Тернопольщине, об этом сообщил глава местной ОВА Владимир Труш. Подробности о «прилетах» или работе ПВО пока неизвестны.

Кроме того, ранее, по данным ГШ, в течение суток армия РФ нанесла еще четыре ракетных удара по Украине. Пострадали Тернополь и Николаев. Там есть разрушения и раненые. Враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из РСЗО. Часть из них пришлась по Константиновке Донецкой области, где есть погибшие и раненые гражданские, в том числе — дети.

«Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура», — отметили в сводке Генштаба.