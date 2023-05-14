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Ермак связал удар российских ракет по Тернопольщине с финалом Евровидения

Культура 09:43   14.05.2023
Оксана Горун
Ермак связал удар российских ракет по Тернопольщине с финалом Евровидения Фото: скрин

По Тернопольщине россияне били как раз тогда, когда группа из Тернополя TVORCHI выступала в финале международного песенного конкурса.

«Ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Пока известно о двух пострадавших. Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. россияне — это закомплексованные террористы», — написал в telegram руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Ранее начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил об ударе двух крылатых ракет по дачному поселку под Тернополем. Там разрушены два домика и повреждены еще 12.

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    • Украинская группа TVORCHI заняла шестое место на Евровидении-2023. Они исполняли песню «Стальное сердце», вдохновленную украинскими защитниками Мариуполя.

    Первое место заняла шведская певица Лорин с песней Tattoo. Она выигрывает Евровидение уже второй раз.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 09:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Тернопольщине россияне били как раз тогда, когда группа из Тернополя TVORCHI выступала в финале международного песенного конкурса".