Ермак связал удар российских ракет по Тернопольщине с финалом Евровидения

По Тернопольщине россияне били как раз тогда, когда группа из Тернополя TVORCHI выступала в финале международного песенного конкурса.

«Ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Пока известно о двух пострадавших. Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. россияне — это закомплексованные террористы», — написал в telegram руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Ранее начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил об ударе двух крылатых ракет по дачному поселку под Тернополем. Там разрушены два домика и повреждены еще 12.

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Украинская группа TVORCHI заняла шестое место на Евровидении-2023. Они исполняли песню «Стальное сердце», вдохновленную украинскими защитниками Мариуполя.

Первое место заняла шведская певица Лорин с песней Tattoo. Она выигрывает Евровидение уже второй раз.