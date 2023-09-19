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47-метровий мурал з’явився на стіні обстріляного об’єкта «Харківводоканал»

Суспільство 12:13   19.09.2023
Вікторія Яковенко
47-метровий мурал з’явився на стіні обстріляного об’єкта «Харківводоканал» Фото: КП “Харківводоканал”

Харківська художниця Карина Жернова створила 47-метровий малюнок на стіні «Харківводоканалу», яку відбудували після обстрілів РФ.

Про це повідомили у КП «Харківводоканал»

За словами художниці, у малюнку переплелися кілька сюжетних ліній – подяка комунальникам та водоканальцям.

«Так само – птахи, як національний символ нашої свободи та незалежності. Гарна дівчина у вишиванці з колосками хліба, поєднує це, як знак відродження нашої країни та нашого міста», – зазначила Жернова.

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Фото: КП “Харківводоканал”

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська художниця Карина Жернова створила 47-метровий малюнок на стіні «Харківводоканалу», яку відбудували після обстрілів РФ.".