47-метровий мурал з’явився на стіні обстріляного об’єкта «Харківводоканал»
Фото: КП “Харківводоканал”
Харківська художниця Карина Жернова створила 47-метровий малюнок на стіні «Харківводоканалу», яку відбудували після обстрілів РФ.
Про це повідомили у КП «Харківводоканал»
За словами художниці, у малюнку переплелися кілька сюжетних ліній – подяка комунальникам та водоканальцям.
«Так само – птахи, як національний символ нашої свободи та незалежності. Гарна дівчина у вишиванці з колосками хліба, поєднує це, як знак відродження нашої країни та нашого міста», – зазначила Жернова.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська художниця Карина Жернова створила 47-метровий малюнок на стіні «Харківводоканалу», яку відбудували після обстрілів РФ.".