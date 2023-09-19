47-метровий мурал з’явився на стіні обстріляного об’єкта «Харківводоканал»

Харківська художниця Карина Жернова створила 47-метровий малюнок на стіні «Харківводоканалу», яку відбудували після обстрілів РФ.

Про це повідомили у КП «Харківводоканал»

За словами художниці, у малюнку переплелися кілька сюжетних ліній – подяка комунальникам та водоканальцям.

«Так само – птахи, як національний символ нашої свободи та незалежності. Гарна дівчина у вишиванці з колосками хліба, поєднує це, як знак відродження нашої країни та нашого міста», – зазначила Жернова.