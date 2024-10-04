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Мурал в честь погибших бойцов KRAKEN появился в центре Харькова

Общество 22:41   04.10.2024
Оксана Якушко
Мурал в честь погибших бойцов KRAKEN появился в центре Харькова Фото: Константин Немичев / Телеграмм

В переулке Классическом, 12 возле книжного рынка в центре Харькова открыли мурал в честь двух бойцов KRAKEN – Андрея Хрипунова с позывным «ПСИХ» и бойца с позывным «ВЖИК», рассказал основатель подразделения Константин Немичев.

«Андрей участвовал в Харьковском контрнаступлении, благодаря которому уволили его родной поселок – Ковшаровку. Погиб «Псих» в 21 год в Донецком направлении, выполняя боевое задание. После победы мечтал о мирной жизни под чистым небом вместе со своей семьей», — вспоминает Немичев.

Об «ВЖИКе» основатель KRAKEN пока не может многое рассказывать, но отметил, что во время боев за Соледар благодаря его знаниям по топографии удалось успешно провести эвакуацию под огнем врага.

Погиб «ВЖИК» героически, во время выполнения боевого задания на Купянском направлении.
Мурал создали благодаря побратимам и родным парней, при поддержке бойцов Тактической группы «Реванш», отметил Немичев.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 22:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В переулке Классическом, 12 возле книжного рынка в центре Харькова открыли мурал в честь двух бойцов KRAKEN – Андрея Хрипунова с позывным «ПСИХ» и бойца с позывным «ВЖИК», рассказал основатель подразделения Константин Немичев.".