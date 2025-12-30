Синегубов: на Харьковщине за сутки — один обстрел, но есть пострадавший
Один раз обстреляли военные РФ Харьковскую область за минувшие сутки.
FPV-дрон атаковал село Прокоповка Купянской громады. В результате удара был поврежден автомобиль — пострадал 54-летний мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также медики оказали помощь 61-летней женщине, которая 22 декабря пострадала в результате обстрела в селе Киндрашовка Купянского района.
Как сообщал утром 30 декабря Генштаб ВСУ, 17 раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки. На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодезное, на Купянском — отразили пять штурмов вблизи Песчаного и в сторону Петропавловки.
