Синєгубов: на Харківщині за добу – один обстріл, але є постраждалий
Ілюстративне фото, джерело – militaryarms
Один раз обстріляли військові РФ Харківщину протягом минулої доби.
FPV-дрон атакував село Прокопівка Куп’янської громади. Внаслідок удару був пошкоджений автомобіль – постраждав 54-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також медики надали допомогу 61-річній жінці, яка 22 грудня постраждала внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп’янського району.
Як повідомляв вранці 30 грудня Генштаб ЗСУ, минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне, на Куп’янському – п’ять штурмів поблизу Піщаного та у бік Петропавлівки.
