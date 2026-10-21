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Викрав авто та зазіхнув на друге: на Берестинщині затримали любителя Ford

Події 20:06   21.10.2026
Тетяна Литвіна
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Викрав авто та зазіхнув на друге: на Берестинщині затримали любителя Ford

Встиг викрасти Ford Sierra і збирався викрасти Ford Focus – у Берестинському районі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у незаконному заволодінні транспортними засобами.

У поліції кажуть, що у жовтні 42-річний чоловік помітив автомобіль Ford Sierra поблизу магазину в одному із населених пунктів району. Власник залишив його з незачиненими дверима і працюючим двигуном. Скориставшись відсутністю господаря, зловмисник сів за кермо, поїхав із місця події, а потім кинув автомобіль неподалік гаражів.

викрадення авто Берестинщина

Пізніше того ж вечора у лісовому масиві на території району чоловік намагався незаконно заволодіти іншим автомобілем – Ford Focus. Двері авто були незачиненими, а ключ знаходився в замку запалювання. Однак виїхати він не встиг – завадив законний господар машини.

Правоохоронці затримали фігуранта та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Суд відправив його до СІЗО на 60 діб. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення.

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Нагадаємо, у Лозівській громаді взялися за покинуті автомобілі, які роками іржавіють просто неба і заважають проїзду спецтранспорту. На таких машинах розмістять повідомлення та дадуть місяць, щоб власники самостійно прибрали транспорт.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 20:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Встиг викрасти Ford Sierra і збирався викрасти Ford Focus – у Берестинському районі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у заволодінні автомобілями.".