Угнал авто и пытался угнать второе: на Берестинщине задержали любителя Ford

Успел угнать Ford Sierra и собирался угнать Ford Focus — в Берестинском районе полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном завладении транспортными средствами.

В полиции говорят, что в октябре 42-летний мужчина заметил автомобиль Ford Sierra вблизи магазина в одном из населенных пунктов района. Владелец оставил его с незапертой дверью и работающим двигателем. Воспользовавшись отсутствием хозяина, злоумышленник сел за руль, уехал с места происшествия, а затем кинул автомобиль недалеко от гаражей.

Позже в тот же вечер в лесном массиве на территории района мужчина пытался незаконно завладеть другим автомобилем – Ford Focus. Дверь авто была незапертой, а ключ находился в замке зажигания. Однако уехать он не успел — помешал законный хозяин машины.

Правоохранители задержали фигуранта и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Суд отправил его в СИЗО на 60 суток. За совершенное подозреваемому грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, в Лозовской громаде взялись за брошенные автомобили, которые годами ржавеют под открытым небом и мешают проезду спецтранспорта. На таких машинах разместят сообщения и дадут месяц, чтобы владельцы самостоятельно убрали транспорт.