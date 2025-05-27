Сегодня 27 мая: какой праздник и день в истории
27 мая – Всемирный день экстренной медицинской помощи. В этот день 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. В 1885-м в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. В 1905-м началось Цусимское сражение, в котором японская эскадра уничтожила российский флот. В 1926-м установили памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. В 1930-м – запатентовали скотч. В 1937-м в США открыли мост «Золотые ворота». В 2022-м в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с начала вторжения станций метро. В 2023-м на Харьковщине произошло настоящее чудо – живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужичук из села Скрипаи, которая провела в лесу трое суток.
Праздники и памятные даты 27 мая
27 мая в мире – Всемирный день экстренной медицинской помощи.
Также сегодня: День защиты от Солнца, День рождения скотча.
27 мая в истории
27 мая 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. Здание в стиле барокко построили по проекту архитектора Бартоломео Растрелли на том месте, где с XI по XVII век существовало несколько монастырей и церквей.
«В XIX веке на Андреевской горе возник Андреевский монастырь (его еще называли Янкиным, в честь Янки – дочери князя Всеволода Ярославича), где была основана первая на Руси женская фабрика по производству тканей. На месте, где ныне стоит Андреевская церковь, в течение XIII — XVII веков сменяли друг друга несколько построек, носивших одно имя — «Крестовоздвиженская церковь». Первая образовалась в 1212 году, когда князь Мстислав Храбрый соорудил на Андреевской горе Крестовоздвиженскую церковь, просуществовавшую до 1560 года. Последняя из церквей сгорела в 1677 году, после чего святое место обозначили большим деревянным крестом (о нем и говорили, что поставил его еще апостол Андрей). Деревянная Андреевская церковь появилась на холме в 1690 году. Это сооружение долго не выдержало, и в 1724 году разрушилось под влиянием погодных условий, или как еще говорили «от сильных ветров», — пишет христианский портал «Кириос».
Андреевская церковь, которую построили на этом намоленном месте, сейчас является признанным в мире памятником архитектуры и монументальной живописи. Она входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Украина подала здание для внесения во Всемирное наследие ЮНЕСКО. При этом церковь остается действующим религиозным сооружением. До объединения православных церквей в Андреевской церкви проходили богослужения Украинской автокефальной православной церкви. А перед объединительным собором 2018 года, на котором создали Православную церковь Украины, Верховная Рада передала этот храм в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату. Там находится ставропигия Константинопольского патриархата.
В Киеве существует немало легенд и о месте, где возведена церковь, и о самом здании. В частности – о причинах отсутствия колокольни.
«Согласно существующему поверью, на том месте, где сейчас находится столица Украины и протекает Днепр, раньше было море. Святой Андрей, придя в Киев, установил крест на горе, на которой сейчас находится Андреевская церковь, и море ушло под землю, однако большая часть его до сих пор спрятана под этой горой. Именно поэтому в церкви Андрея Первозванного нет колокольни – согласно легенде, после первого же удара колокола море вернется», — пишет «Клуб коренного киевлянина».
Однако на самом деле объяснение отсутствия колокольни гораздо прозаичнее: здание расположено в месте, где есть серьезная опасность оползней. Чтобы не провоцировать их постоянной вибрацией, еще на этапе проектирования от колоколов решили отказаться.
27 мая 1885 года в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. Подробнее.
27 мая 1905 года началось разгромное для россиян двухдневное Цусимское сражение. Оно стало последним в российско-японской войне, ведь от флота россиян по его результатам почти ничего не осталось. Подробнее.
27 мая 1926 года в США открыли памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру. Подробнее.
27 мая 1930 года был запатентован скотч. Автор изобретения – американец Ричард Дрю. Подробнее.
27 мая 1937 года в Сан-Франциско торжественно открыли один из самых известных мостов мира – жемчужину США «Золотые ворота». Подробнее.
27 мая 2022 года в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с началом вторжения станций метро — «Академика Павлова», «Студенческую» и «Героев труда». Подробнее.
27 мая 2023 года в Харьковской области произошло настоящее чудо — живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужечук из села Скрипаи. Подробнее.
Церковный праздник 27 мая
27 мая чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Подробнее.
Народные приметы 27 мая
Какая погода 27 мая – таким будет лето.
Если закат красный, то ждите переменную погоду.
Если соловьи поют – будет богатый урожай.
Что нельзя делать 27 мая
Нельзя ссориться.
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя отказывать в помощи.
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- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, киев, легенда, свято, строительство, церковный праздник, церковь;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 мая – Всемирный день экстренной медицинской помощи. В этот день 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви".