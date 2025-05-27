Сегодня 27 мая: какой праздник и день в истории

27 мая – Всемирный день экстренной медицинской помощи. В этот день 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. В 1885-м в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. В 1905-м началось Цусимское сражение, в котором японская эскадра уничтожила российский флот. В 1926-м установили памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. В 1930-м – запатентовали скотч. В 1937-м в США открыли мост «Золотые ворота». В 2022-м в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с начала вторжения станций метро. В 2023-м на Харьковщине произошло настоящее чудо – живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужичук из села Скрипаи, которая провела в лесу трое суток.

Праздники и памятные даты 27 мая

27 мая в мире – Всемирный день экстренной медицинской помощи.

Также сегодня: День защиты от Солнца, День рождения скотча.

27 мая в истории

27 мая 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. Здание в стиле барокко построили по проекту архитектора Бартоломео Растрелли на том месте, где с XI по XVII век существовало несколько монастырей и церквей.

«В XIX веке на Андреевской горе возник Андреевский монастырь (его еще называли Янкиным, в честь Янки – дочери князя Всеволода Ярославича), где была основана первая на Руси женская фабрика по производству тканей. На месте, где ныне стоит Андреевская церковь, в течение XIII — XVII веков сменяли друг друга несколько построек, носивших одно имя — «Крестовоздвиженская церковь». Первая образовалась в 1212 году, когда князь Мстислав Храбрый соорудил на Андреевской горе Крестовоздвиженскую церковь, просуществовавшую до 1560 года. Последняя из церквей сгорела в 1677 году, после чего святое место обозначили большим деревянным крестом (о нем и говорили, что поставил его еще апостол Андрей). Деревянная Андреевская церковь появилась на холме в 1690 году. Это сооружение долго не выдержало, и в 1724 году разрушилось под влиянием погодных условий, или как еще говорили «от сильных ветров», — пишет христианский портал «Кириос».

Андреевская церковь, которую построили на этом намоленном месте, сейчас является признанным в мире памятником архитектуры и монументальной живописи. Она входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Украина подала здание для внесения во Всемирное наследие ЮНЕСКО. При этом церковь остается действующим религиозным сооружением. До объединения православных церквей в Андреевской церкви проходили богослужения Украинской автокефальной православной церкви. А перед объединительным собором 2018 года, на котором создали Православную церковь Украины, Верховная Рада передала этот храм в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату. Там находится ставропигия Константинопольского патриархата.

В Киеве существует немало легенд и о месте, где возведена церковь, и о самом здании. В частности – о причинах отсутствия колокольни.

«Согласно существующему поверью, на том месте, где сейчас находится столица Украины и протекает Днепр, раньше было море. Святой Андрей, придя в Киев, установил крест на горе, на которой сейчас находится Андреевская церковь, и море ушло под землю, однако большая часть его до сих пор спрятана под этой горой. Именно поэтому в церкви Андрея Первозванного нет колокольни – согласно легенде, после первого же удара колокола море вернется», — пишет «Клуб коренного киевлянина».

Однако на самом деле объяснение отсутствия колокольни гораздо прозаичнее: здание расположено в месте, где есть серьезная опасность оползней. Чтобы не провоцировать их постоянной вибрацией, еще на этапе проектирования от колоколов решили отказаться.

27 мая 1885 года в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. Подробнее.

27 мая 1905 года началось разгромное для россиян двухдневное Цусимское сражение. Оно стало последним в российско-японской войне, ведь от флота россиян по его результатам почти ничего не осталось. Подробнее.

27 мая 1926 года в США открыли памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру. Подробнее.

27 мая 1930 года был запатентован скотч. Автор изобретения – американец Ричард Дрю. Подробнее.

27 мая 1937 года в Сан-Франциско торжественно открыли один из самых известных мостов мира – жемчужину США «Золотые ворота». Подробнее.

27 мая 2022 года в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с началом вторжения станций метро — «Академика Павлова», «Студенческую» и «Героев труда». Подробнее.

27 мая 2023 года в Харьковской области произошло настоящее чудо — живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужечук из села Скрипаи. Подробнее.

Церковный праздник 27 мая

27 мая чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Подробнее.

Народные приметы 27 мая

Какая погода 27 мая – таким будет лето.

Если закат красный, то ждите переменную погоду.

Если соловьи поют – будет богатый урожай.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя ссориться.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя отказывать в помощи.