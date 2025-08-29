Бої вщухли: на півночі Харківщини знизилася інтенсивність атак РФ

Про те, де протягом доби намагалася прорватися РФ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 29 серпня.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували два бої біля Глибокого та Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському – росіяни атакували п’ять разів у районі Західного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення. Вчора противник завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 358 обстрілів, зокрема 102 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі: