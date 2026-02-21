В ISW сообщают об успехах украинских военных на севере Харьковщины
Успехи украинских защитников на Южно-Слобожанском направлении аналитики Института изучения войны (ISW) зафиксировали на геолокационных кадрах.
Так эксперты заметили, что ВС РФ атакуют позиции ВСУ в Прилипке. Однако ранее там находились сами оккупанты. Также российские блогеры утверждали, что враг продвинулся около Семеновки. Но эта информация оказалась фейковой.
«Оценка российских проникновений: геолокационные кадры, опубликованные 20 февраля, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям в северной части Подолов (восточнее Купянска) после того, как, по оценке ISW, российская миссия проникновения не изменила контроля над местностью», – добавили в Институте изучения войны.
