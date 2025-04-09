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На Харьковщине увеличивается «серая» зона – Синегубов о фронте (видео)

Общество 16:08   09.04.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине увеличивается «серая» зона – Синегубов о фронте (видео) Скриншот

О ситуации на фронте в Харьковской области рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, на севере области постоянно ведутся активные боевые действия. Украинские защитники отбивают атаки оккупантов. Успехов у врага нет.

«Он (враг – ред.) испытывает новые участки территории. Это и Золочевский, и Богодуховский направления. Выбирая себе приоритетные возможности на будущее. Однако все его попытки ликвидируются и при этом наносится серьезное поражение его живой силе», – рассказал Синегубов.

На Купянском направлении ситуация более тяжелая, продолжил глава ХОВА.

«Это направление враг выбрал для себя приоритетным и там концентрирует наибольшее количество атак. Опять же все они так же отбиваются. Там увеличивается «серая» зона, то есть территория, где ведутся активные боевые действия. Просто потому, что враг увеличивает свое присутствие», – объяснил Синегубов.

На Боровском направлении ситуация контролируемая.

Синегубов отмечает, что враг изменил тактику ударов по Харькову.

«Сначала были обстрелы в приоритете управляемыми авиабомбами, теперь мы по области имеем восемь ударов управляемыми авиабомбами: пять из них по Золочевской громаде. И если брать город Харьков, то 19 ударов «Шахедами» у нас были вчера», — сообщил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 16:08;

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