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Комунальники показали, як усувають наслідки «прильотів» по Харкову (фото)

Події 11:48   06.07.2025
Олена Нагорна
Комунальники показали, як усувають наслідки «прильотів» по Харкову (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальні служби усувають наслідки атаки безпілотників на Шевченківський та Новобаварський райони Харкова у ніч проти 6 липня.

Загалом постраждала щонайменше 21 будівля. Було вибито 321 вікно у квартирах, 162 – у місцях загального користування, а також 131 балконне скління, інформує пресслужба Харківської міськради.

Фахівці КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» вже прибрали бите скло, габаритне сміття та впорядкували території, а бригади КП «Харківжитлобуд» продовжують закривати контури та усувати інші пошкодження.

Усунення наслідків "прильоту" у Харкові 6 липня 2025 року
Фото: Харківська міськрада
Усунення наслідків "прильоту" у Харкові 6 липня 2025 року
Фото: Харківська міськрада
Усунення наслідків "прильоту" у Харкові 6 липня 2025 року
Фото: Харківська міськрада

Як повідомлялося, вісім БпЛА “Герань-2” атакували Харків у ніч проти 6 липня. Сім упали у Шевченківському районі та один у Новобаварському. У Шевченківському районі пошкоджені багатоквартирні будинки, спорткомплекс та стоматологічна клініка. Трирічна дівчинка зазнала гострої стресової реакції. Коли на місце влучання прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару безпілотником — пошкоджена пожежна автоцистерна.  У Новобаварському районі пошкоджена будівля цивільного підприємства та вибиті вікна у житлових будинках. Поранення від уламків скла отримала 46-річна жінка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 11:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальні служби усувають наслідки атаки безпілотників на Шевченківський та Новобаварський райони Харкова у ніч проти 6 липня.".