Комунальники показали, як усувають наслідки «прильотів» по Харкову (фото)

Комунальні служби усувають наслідки атаки безпілотників на Шевченківський та Новобаварський райони Харкова у ніч проти 6 липня.

Загалом постраждала щонайменше 21 будівля. Було вибито 321 вікно у квартирах, 162 – у місцях загального користування, а також 131 балконне скління, інформує пресслужба Харківської міськради.

Фахівці КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» вже прибрали бите скло, габаритне сміття та впорядкували території, а бригади КП «Харківжитлобуд» продовжують закривати контури та усувати інші пошкодження.

Як повідомлялося, вісім БпЛА “Герань-2” атакували Харків у ніч проти 6 липня. Сім упали у Шевченківському районі та один у Новобаварському. У Шевченківському районі пошкоджені багатоквартирні будинки, спорткомплекс та стоматологічна клініка. Трирічна дівчинка зазнала гострої стресової реакції. Коли на місце влучання прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару безпілотником — пошкоджена пожежна автоцистерна. У Новобаварському районі пошкоджена будівля цивільного підприємства та вибиті вікна у житлових будинках. Поранення від уламків скла отримала 46-річна жінка.