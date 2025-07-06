Комунальники показали, як усувають наслідки «прильотів» по Харкову (фото)
Комунальні служби усувають наслідки атаки безпілотників на Шевченківський та Новобаварський райони Харкова у ніч проти 6 липня.
Загалом постраждала щонайменше 21 будівля. Було вибито 321 вікно у квартирах, 162 – у місцях загального користування, а також 131 балконне скління, інформує пресслужба Харківської міськради.
Фахівці КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» вже прибрали бите скло, габаритне сміття та впорядкували території, а бригади КП «Харківжитлобуд» продовжують закривати контури та усувати інші пошкодження.
Як повідомлялося, вісім БпЛА “Герань-2” атакували Харків у ніч проти 6 липня. Сім упали у Шевченківському районі та один у Новобаварському. У Шевченківському районі пошкоджені багатоквартирні будинки, спорткомплекс та стоматологічна клініка. Трирічна дівчинка зазнала гострої стресової реакції. Коли на місце влучання прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару безпілотником — пошкоджена пожежна автоцистерна. У Новобаварському районі пошкоджена будівля цивільного підприємства та вибиті вікна у житлових будинках. Поранення від уламків скла отримала 46-річна жінка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: коммунальщики, новини Харкова, последствия, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 11:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальні служби усувають наслідки атаки безпілотників на Шевченківський та Новобаварський райони Харкова у ніч проти 6 липня.".