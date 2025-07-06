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«Харків знову пережив дуже важку ніч»: Терехов заявив, що постраждалих троє 📹

Події 17:12   06.07.2025
Олена Нагорна
«Харків знову пережив дуже важку ніч»: Терехов заявив, що постраждалих троє 📹 Скриншот

Внаслідок атаки БпЛА на Харків у ніч проти 6 липня постраждали три людини, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Як повідомлялося, у Новобаварському районі 46-річна жінка отримала поранення склом, а у Шевченківському трирічна дівчинка зазнала гострого стресу. За даними Терехова, вже вдень з нетяжкими пораненнями до медиків звернулася 25-річна людина.

“Харків знов пережив дуже важку ніч. Було влучання восьми “шахедів”, – нагадав міський голова. – Постраждали Шевченківський і Новобаварський райони. Що стосується Шевченківського району, були працівники ДСНС, був повторний “приліт”. На щастя, ніхто з них не постраждав. Пошкоджено дуже багато багатоповерхівок. Крім цього, було влучання у спортивний об’єкт, його теж дуже серйозно пошкодив “шахед”. На щастя, важких постраждалих внаслідок цієї нічної атаки немає”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Терехов додав, що наразі комунальники завершують закриття контурів у пошкоджених будинках та обстежують постраждалі дахи. Крім цього, було частково пошкоджено одну з теплотрас, що живить Новобаварський район.

“Спеціалісти працювали зранку і вдень вже переключили все, зробили і усунули всі ці пошкодження. Ми відкрили з 11-ї години в Шевченківському районі ЦНАП. Допомагаємо людям, щоб вони за “єВідновленням” отримали кошти. Крім цього, завтра буде відкритий ЦНАП в Новобаварському районі. Так ми домовилися з мешканцями”, – поінформував мер.

Як повідомлялося, вісім БпЛА “Герань-2” атакували Харків у ніч проти 6 липня. Сім упали у Шевченківському районі та один у Новобаварському. У Шевченківському районі пошкоджені багатоквартирні будинки, спорткомплекс та стоматологічна клініка. Трирічна дівчинка зазнала гострої стресової реакції. Коли на місце влучання прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару безпілотником — пошкоджена пожежна автоцистерна.  У Новобаварському районі пошкоджена будівля цивільного підприємства та вибиті вікна у житлових будинках. Поранення від уламків скла отримала 46-річна жінка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 17:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки БпЛА на Харків у ніч проти 6 липня постраждали три людини, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".