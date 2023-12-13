Сегодня 13 декабря: какой праздник и день в истории

13 декабря в разные годы родились выдающиеся украинцы: композитор Николай Леонтович, писатель Николай Хвылевой и философ и диссидент Евгений Сверстюк. В 2004-м Андрей Шевченко в этот день стал обладателем «Золотого мяча». В 1577 году в кругосветное путешествие отправилась экспедиция Фрэнсиса Дрейка, а в 1642-м моряки Тасмана открыли Южный остров – часть Новой Зеландии. В 1937-м войска Японии захватили китайский город Нанкин, устроив после этого в нем кровавую резню, унесшую жизни около четверти миллиона человек.

Праздники и памятные даты 13 декабря

13 декабря в мире отмечают Международный день скрипки.

Также в этот день: День лошади, День какао и День рождественского свитера.

13 декабря в истории

13 декабря 1577 года началось кругосветное путешествие под командованием Фрэнсиса Дрейка. Один из самых известных пиратов Карибского моря возглавил эскадру из пяти кораблей, которая в этот день отплыла из Плимута в Англию. Вернулся Дрейк через три года. Подробнее.

13 декабря 1642 года отряд кораблей голландской Ост-Индской компании под командованием Абеля Янсзона Тасмана, исследуя воды Тихого Океана, открыл Южный остров – часть Новой Зеландии. Подробнее.

13 декабря 1877 года родился автор музыки всемирно известного «Щедрика» Николай Леонтович.

Он был сыном священника и получил духовное образование. В начале его учил отец Дмитрий Федорович, который прекрасно пел и играл на ряде инструментов: виолончели, скрипке, гитаре, а также руководил хором семинаристов. Затем парень продолжил музыкальное образование в начальном духовном училище и духовной семинарии в Каменце-Подольском. После завершения семинарии начал работать учителем и организовал самодеятельный симфонический оркестр. Первый сборник песен композитор издал в 1901 году. Окончательную версию знаменитого «Щедрика» Леонтович создал в 1916-м. Песню впервые со сцены исполнил хор студентов Киевского университета под руководством Александра Кошица. Композитор поддержал Украинскую революцию 1917-1921 годов. После провозглашения УНР переехал в Киев, где активно работал уже не учителем, а дирижером, а также продолжал творить.

После захвата Киева войсками Деникина бежал в Тульчин, где основал музыкальную школу. Там Леонтович работал над первым большим симфоническим произведением — народно-фантастической оперой «На русалчин Великдень» по одноименной сказке Бориса Гринченко. К сожалению, эта работа стала последней для Леонтовича. Как и тысячи других талантливых украинцев композитор стал жертвой советской власти. В ночь на 23 января 1921 года его убил агент ВЧК Афанасий Грищенко — прямо на глазах у отца. Подробности этого убийства рассекретили только в годы независимости Украины – на протяжении всего существования СССР власти придумывали десятки разных версий, чтобы не признаться в убийстве народного любимца. Советский агент явился в дом к отцу Леонтовичу в селе Марковка, где в то время был композитор. Грищенко представился чекистом и сообщил, что прибыл в село по делам якобы борьбы с бандитизмом. Прикрываясь этой легендой, он попросился переночевать у священника. А ночью застрелил его сына и ограбил дом. Текст рапорта, в котором названо имя убийцы Николая Леонтовича, обнародовали только в 1990-х. В год смерти композитора его «Щедрика» впервые представили на концерте в «Карнеги Холле» в Нью-Йорке. 5 октября хит Леонтовича в память о нем исполнила Украинская республиканская капелла под руководством Александра Кошица. А в 1936-м украинец по происхождению Питер Вильховский, работавший на радио «NBC», написал английскую версию слов «Щедрика» – «Carol of the Bells».

Англоязычная версия украинского «Щедрика» звучала в популярных фильмах – «Крепкий орешек-2», «Один дома», «Гарри Поттер».

13 декабря 1893 года на территории Харьковской области (а сейчас – Сумщины), в Тростянце, родился Николай Хвылевой (настоящая фамилия — Фитилев). Украинский писатель был сыном дворянина и учительницы, но с юных лет – убежденным социалистом, а впоследствии – большевиком. За участие в революционных кружках его последовательно исключили из двух гимназий. Поэтому Хвылевой вынужден был работать слесарем и искать себе разные подработки, путешествуя по Донбассу и югу Украины. С 1916 года он пошел в армию и участвовал в боях Первой мировой войны. Украинскую революцию в 1917 году он не поддержал, вернулся на Харьковщину, где присоединился к большевикам. Хвылевой сам организовал повстанческий отряд и с 1918 года воевал против немецкой армии, войска гетмана Скоропадского, впоследствии – армии УНР. В 1919-м он вступил в КП(б)У.

В Харьков Хвылевой приехал в 1921-м и начал работать слесарем на заводе, но параллельно сразу включился в бурную творческую жизнь тогдашней столицы УССР. В том же году слесарь Фитилев под псевдонимом Хвылевой начал публиковаться в местных изданиях. Впоследствии – участвовал в организации ряда литературных организаций – «Гарт» (1923), студии «Урбино», ВАПЛИТЕ (1925), «Пролитфронта» (1930). Хвылевой был убежденным большевиком, но при этом из-за своего таланта и желания творить действительно качественную и современную украинскую литературу он стал «чужим среди своих». Писатель был приверженцем свободного развития украинской литературы – в общеевропейском контексте и без равнения на «московские образцы». И именно это в итоге стоило ему возможности работать, а дальше – и жизни. Началом конца для Хвылевого стала статья, в которой он выдвинул лозунг: «Прочь от Москвы!» Хотя у писателя не было никаких «сепаратистских» настроений, а писал он исключительно о векторе развития украинской литературы, такое заявление ему не простили. До конца жизни Хвылевого травили в советской печати. В 1926-1928 годах ему пришлось неоднократно публично осуждать свои взгляды. Но это уже не помогло. На него завели дело, и с 1927-го писатель находился под наблюдением. На короткий период заграничного путешествия Хвылевой смог вырваться из-под этого надзора, но в 1928-м вернулся в Харьков. Он еще печатался в журналах «Літературний ярмарок» и «Пролітфронт», но в начале 1930-х оба издания закрыли. Хвылевой пытался все же работать и выполнять все требования партии. Но не выдержал после того, как вместе с другом – писателем Аркадием Любченко побывал весной 1933 года в Полтавской области и увидел последствия Голодомора. Исследователи считают, что последней каплей для Хвылевого стали именно Голодомор и репрессии – в том числе аресты близких людей, а именно его приятеля Михаила Ялового. 13 мая 1933 года он застрелился у себя в квартире в доме «Слово», оставив две предсмертные записки – для дочери и друзей. «Арест Ялового – это расстрел целой генерации, — написал он в письме друзьям. – За что? За то, что мы были самыми искренними коммунистами? Ничего не понимаю. За генерацию Ялового отвечаю прежде всего я, Николай Хвылевой. «Итак», как говорит Семенко… ясно… Сегодня прекрасный солнечный день. Как я люблю жизнь, вы и не представляете. Сегодня 13-е. Помните, как я был влюблен в это число? Ужасно больно. Да здравствует коммунизм. Да здравствует социалистическое строительство. Да здравствует коммунистическая партия».

13 декабря 1928 года на Волыни родился будущий украинский литературовед, философ и диссидент Евгений Сверстюк.

Он был выпускником Львовского университета, преподавал украинскую литературу в Полтавском педагогическом институте, а также заведовал отделом прозы журнала «Вітчизна». Неоднократно его увольняли с работы по политическим мотивам. Эссе Сверстюка распространяли в самиздате. В 1960-е он активно участвовал в полулегальных литературных собраниях. В результате 14 января 1972 писателя впервые арестовали и осудили на семь лет лагерей и пять – ссылки – за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Срок он отбывал в пермских лагерях, где участвовал в акциях протеста, голодовках и стачках. В Киев вернулся в 1983-м. Конечно, вернуться к преподавательской деятельности бывший заключенный не мог, так что работал столяром, чему обучился в ссылке. Но в 1988-м и с этой работы Сверстюка уволили из-за участия в протестах. С 1989-го он активно участвовал в национально-демократическом движении, был редактором христианской газеты «Наша віра», президентом Украинской ассоциации независимой творческой интеллигенции. Уже во времена независимости Украины смог вернуться к научной деятельности, защитил диссертацию по философии в Свободном украинском университете в Мюнхене. До конца жизни активно участвовал в общественной жизни независимой Украины. Евгений Сверстюк умер 1 декабря 2014 года, не дожив двенадцати дней до своего 87-го дня рождения.

13 декабря 1937 года японские войска захватили китайский город Нанкин, бывший тогда столицей страны. Это произошло во время Второй японо-китайской войны. Перед наступлением на Нанкин японцы успели захватить Шанхай. Поскольку оккупанты имели значительное преимущество, главнокомандующий Китайской Республики Чан Кайши отвел армию вглубь Китая, а правительство переместилось в Ухань. Все же Нанкин не оставили совсем беззащитным, там был 100-тысячный гарнизон, но плохо подготовленный и деморализованный. При этом командующий защитой Тан Шенжи изначально верил в свои силы, он считал, что город не возьмут. И пришел к трагическому решению: войска получили команду не разрешать гражданским покидать город. Дороги и порт заблокировали военные. Японцы сначала объявили ультиматум, а когда гарнизон его отверг, начали штурм. Он длился трое суток. 12 декабря Тан Шенжи сделал то, что не разрешил гражданским – он сбежал, спровоцировав этим паническое отступление войск. Вступив в город, японцы устроили в нем страшную резню.

Историки оценивают количество жертв Нанкинской резни в 250 тысяч человек. При этом еще около 20 тысяч женщин (в том числе несовершеннолетних девушек) были изнасилованы оккупантами. Это преступление не осталось безнаказанным. После капитуляции Японии во Второй мировой войне высшие офицеры императорской армии предстали перед Международным военным трибуналом на Дальнем Востоке. Часть организаторов этого и других военных преступлений японской армии погибла еще во время войны: в мае 1945-го умер начальник штаба японской армии принц Котокхито, помощник еще одного принца Исаму Ту, причастный к организации резни, покончил жизнь самоубийством во время обороны Окинавы. Принц Асака получил иммунитет как член императорской семьи. А вот генералы Иванэ Мацуи, Хисао Тани, министр иностранных дел Японии того периода Хирота Коки и еще пять командующих японской армией были казнены, еще 18 человек получили иные приговоры.

13 декабря 1939 года Лига наций объявила СССР страной-агрессором после вторжения Советского Союза в Финляндию.

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча». За любимого форварда украинцев и итальянцев тогда отдали голоса 40 из 53 респондентов, опрошенных французским журналом «France Football». Вторым в голосовании стал португалец Деку, третьим – Роналдиньо. Сам Шевченко тогда так прокомментировал свою награду: «Хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне, особенно моих земляков-украинцев. Я украинец — и горд этим. Я посвящаю эту награду моему народу».

Церковный праздник 13 декабря

13 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они пострадали за Христа в Армении во времена правления римского императора Диоклетиана. Первым пыткам подвергли священника Аравийской церкви Авксентия. Его мучения наблюдал мэр города Саталиона Евстратий, он был тайным христианином. Он не выдержал и заявил о своей вере публично, за что его жестоко избили и сожгли. Авксентия бросили в тюрьму, а впоследствии обезглавили. В то же время христианина Мардария повесили вниз головой, мученику Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги, а затем – голову. Воина Ореста также отдали под суд за веру в Христа и приговорили к сожжению на горячей металлической решетке.

Народные приметы

Если 13 декабря выпал снег, он будет лежать до апреля.

Если погода морозная и ясная – летом будет хороший урожай, а если теплая – то плохой.

Что нельзя делать 13 декабря

Нельзя оскорблять животных.

Нельзя ругаться с близкими.

Нельзя никому отказывать в помощи.