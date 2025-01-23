Сегодня 23 января: какой день в истории

23 января год назад армия РФ совершила один из самых массовых ракетных ударов по Харькову, убив десять человек. В 2005 году состоялась инаугурация Президента Украины Виктора Ющенко. В 1960-м люди впервые спустились ко дну Марианской впадины. В 1921-м советский агент убил композитора Николая Леонтовича. В 1891-м родился поэт Павел Тычина. В 1793 году Россия и Пруссия осуществили второй раздел Речи Посполитой. В 1556-м произошло Великое китайское землетрясение.

Праздники и памятные даты 23 января

23 января в мире — День здорового веса женщин (отмечают в четверг последней полной недели января).

Также сегодня: День почерка (День каллиграфии), Международный день липкого ирисового пудинга.

23 января в истории

23 января 1556 года произошло Великое китайское землетрясение в провинции Шэньси. Подробнее.

23 января 1793 года Россия и Пруссия совершили второй раздел Речи Посполитой. Подробнее.

23 января 1891 года родился поэт Павел Тычина. Подробнее.

23 января 1921 года агент ВЧК убил украинского композитора Николая Леонтовича – автора музыки знаменитого «Щедрика». Подробнее.

23 января 1960 года люди впервые достигли самой глубокой точки Мирового океана – дна Марианской впадины. Подробнее.

23 января 1950 года парламент Израиля, несмотря на решение ООН, провозгласил западную часть Иерусалима столицей государства Израиль. Подробнее.

23 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом.

23 января 2005 года состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко. Подробнее.

23 января 2024 года российская армия ракетным ударом по Харькову убила десять человек. В этот день военные РФ трижды запускали ракеты по Харькову. По оценке ХОВА, это была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Зафиксировали более 15 ракет типа С-300, Х-22 и Искандер.

Максимальное количество ракет прилетело утром – в 4 и 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Самыми тяжелыми оказалось последствия прямого попадания ракет по жилым домам по ул. Академика Проскуры, 9в, и ул. Метростроителей, 10. В первом из этих домов «сложился» целый подъезд. Во втором взрывом «снесло» наружные бетонные плиты фасада. В результате этого обстрела погибли десять человек. Пострадали еще около 60.

Среди погибших – семья игрока регбийного клуба «Легион XIII» и воина ВСУ Владимира Машкина — жена и 8-летняя дочь; 21-летняя студентка НАУ «ХАИ» Екатерина Хорощак (ее парень Константин Кобзев получил тяжелые ранения, оказавшись под завалами). Вместе с Екатериной погиб пес этой молодой пары Акио. Последними из-под завалов извлекли тела Юлии Брейниной и Валерия Конченкова, пара жила на первом этаже разрушенного дома. Вместе с владельцами погибли две их таксы.

В третий раз за сутки РФ запустила ракеты по Харькову около 22 часов. Удар пришелся по улице Сковороды (которая на тот момент еще называлась Пушкинская). Две ракеты С-300 ударили рядом, существенно разрушив здание Национальной академии правовых наук Украины. Еще одна – прилетела по офисному помещению на улице Кацарской в ​​Холодногорском районе. В результате этого удара пострадали девять человек.

Впоследствии в мэрии подсчитали: в результате трех серий ракетных ударов, произошедших 23 января, в Харькове были повреждены 222 жилых дома, вылетело около 5000 окон. Также разрушения получили 28 нежилых построек, в них выбило еще более 1,2 тысячи окон.

Церковный праздник 23 января

23 января чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 января громко щебечут птицы, то придут морозы.

Если белка прыгает по деревьям – начнется оттепель.

Какая погода после обеда, таким будет январь в следующем году.

Что нельзя делать 23 января

23 января запрещено пить алкоголь.

Этот день нельзя проводить в одиночестве.