Сьогодні 23 січня: яке свято та день в історії

23 січня рік тому армія РФ здійснила один із наймасовіших ракетних ударів по Харкову, вбивши десять людей. У 2005 році відбулася інавгурація Президента України Віктора Ющенка. У 1960-му люди вперше спустилися на дно Маріанської западини. У 1921-му радянський агент убив композитора Миколу Леонтовича. У 1891-му народився поет Павло Тичина. У 1793-му Росія та Пруссія здійснили другий розділ Речі Посполитої. У 1556-му стався Великий китайський землетрус.

Свята та пам’ятні дати 23 січня

23 січня у світі – День здорової ваги жінок (відзначають у четвер останнього повного тижня січня).

Також сьогодні: День почерку (День каліграфії), Міжнародний день ірискового пудингу.

23 січня в історії

23 січня 1556 року стався Великий китайський землетрус у провінції Шеньсі. Докладніше.

23 січня 1793 року Росія та Пруссія здійснили другий розділ Речі Посполитої. Докладніше.

23 січня 1891 року народився поет Павло Тичина. Докладніше.

23 січня 1921 року агент ВНК убив українського композитора Миколу Леонтовича – автора музики знаменитого “Щедрика”. Докладніше.

23 січня 1960 року люди вперше досягли найглибшої точки Світового океану – дна Маріанської западини. Докладніше.

23 січня 1950 року парламент Ізраїлю, попри рішення ООН, проголосив західну частину Єрусалиму столицею держави Ізраїль. Докладніше.

23 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із В’єтнамом.

23 січня 2005 року відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка. Докладніше.

23 січня 2024 року російська армія ракетним ударом по Харкову вбила десять осіб. Цього дня військові РФ тричі запускали ракети по Харкову. За оцінкою ХОВА, це була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та Іскандер.

Максимальна кількість ракет прилетіла вранці – о 4-й та 7-й годині. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Найтяжчими були наслідки прямого влучання ракет по житлових будинках на вул. Академіка Проскури, 9в, та вул. Метробудівників, 10. У першому з цих будинків “склався” цілий під’їзд. У другому вибухом “знесло” зовнішні бетонні плити фасаду. Внаслідок цього обстрілу загинули десять людей.

Серед загиблих – родина гравця регбійного клубу “Легіон XIII” та воїна ЗСУ Володимира Машкіна – дружина та 8-річна дочка; 21-річна студентка НАУ “ХАІ” Катерина Хорощак (її хлопець Костянтин Кобзєв отримав тяжкі поранення, опинившись під завалами). Разом із Катериною загинув пес цієї молодої пари Акіо. Останніми з-під завалів витягли тіла Юлії Брейниної та Валерія Конченкова, пара жила на першому поверсі зруйнованого будинку. Разом із власниками загинули дві їхні такси.

Втретє за добу РФ запустила ракети по Харкову близько 22-ї години. Удару зазнала вулиця Сковороди (яка на той момент ще називалася Пушкінська). Дві ракети С-300 вдарили поряд, суттєво зруйнувавши будівлю Національної академії правових наук України. Ще одна – прилетіла по офісному приміщенню на вулиці Кацарській у Холодногірському районі. Внаслідок цього удару постраждали дев’ятеро людей.

Згодом у мерії підрахували: внаслідок трьох серій ракетних ударів, що сталися 23 січня, у Харкові були пошкоджені 222 житлові будинки, вилетіло близько 5000 вікон. Також руйнування зазнали 28 нежитлових будівель, у них вибило ще понад 1,2 тисячі вікон.

Церковне свято 23 січня

23 січня вшановують пам’ять священномученика Климента, єпископа Анкирського, і мученика Агафангела. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 січня голосно щебечуть птахи, то прийдуть морози.

Якщо білка стрибає по деревах — почнеться відлига.

Яка погода після обіду, таким буде січень у наступному році.

Що не можна робити 23 січня

23 січня заборонено пити алкоголь.

Цей день не можна проводити на самоті.