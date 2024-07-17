Арестович соврал про Зеленского — Центр стратегических коммуникаций
Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Александру Плющеву заявил, что президент Украины недодает на фронт вооружения, собирая их для создания 14 бригад и будущего контрнаступления.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил о лжи бывшего «лица сопротивления полномасштабному вторжению РФ». Экс-советник главы ОПУ, который в первые месяцы вторжения озвучивал официальную информацию о ситуации на фронте на брифингах, а после комментировал события для различных СМИ и онлайн-ресурсов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, якобы, не слушает советы западных партнеров и готовит контрнаступление ВСУ. Для этого, согласно заявлению Арестовича, президент хочет укомплектовать 14 новых бригад, но вооружения для них Запад не дает. «Зеленского такая мелочь не останавливает. Он начинает недодавать на фронт то вооружение (которое сейчас поступает в Украину — Ред.), копя на эти бригады, чтобы пустить их в бой».
В Центре стратегических коммуникаций заявили, что это утверждение бывшего члена команды президента — ложь. И написали его фамилию с маленькой буквы — как все имена собственные, связанные со страной-агрессором.
«Правда: арестович не является госслужащим или военнослужащим, а потому не может владеть такой информацией, он представляет только самого себя. Информацией о состоянии, планировании боевых действий и поставках Силам обороны Украины владеет исключительно украинское военное командование. Вопросы международного военного сотрудничества – в компетенции украинского командования и руководителей военных ведомств государств-партнеров. Западное вооружение и боеприпасы поступают в фронтовые части Сил обороны, а разрешение на их использование в частности остановило наступление россии на Харьковском направлении», — заявили в Центре.
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Также там отметили, что отрывки из интервью Арестовича использует российская пропаганда. Основываясь на словах бывшего внештатного советника главы ОПУ пропагандисты врага продвигают тезисы о «низкой боеспособности Сил обороны», «срочной необходимости замирения Украины с Россией» и «конфликте между политическим и военным руководством Украины».
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- Категории: Политика, Украина; Теги: арестович, Зеленский, контрнаступ, контрнаступление, ложь, фейк, фронт, Центр стратегических коммуникаций;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Александру Плющеву заявил, что президент Украины недодает на фронт вооружения, собирая их для создания 14 бригад и будущего контрнаступления".