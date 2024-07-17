Арестович збрехав про Зеленського – Центр стратегічних комунікацій

Колишній позаштатний радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович в інтерв’ю російському журналісту Алєксандру Плющеву заявив, що президент України недодає на фронт озброєння, збираючи їх для створення 14 бригад та майбутнього контрнаступу.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив про брехню колишнього “обличчя опору повномасштабному вторгненню РФ”. Ексрадник голови ОПУ, який у перші місяці вторгнення озвучував офіційну інформацію про ситуацію на фронті на брифінгах, а після коментував події для різних ЗМІ та онлайн-ресурсів, заявив, що президент України Володимир Зеленський, нібито, не слухає порад західних партнерів і готує контрнаступ ЗСУ. Для цього, згідно з заявою Арестовича, президент хоче укомплектувати 14 нових бригад, але озброєння на них Захід не дає. “Зеленського така дрібниця не зупиняє. Він починає недодавати на фронт те озброєння (яке зараз надходить в Україну – Ред.), збираючи на ці бригади, щоб пустити їх у бій”.

У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що це твердження колишнього члена команди президента – брехня. І написали його прізвище з маленької літери – як усі власні імена, що пов’язані з країною-агресором.

“Правда: арестович не є держслужбовцем чи військовослужбовцем, а тому не може володіти такою інформацією, він представляє лише самого себе. Інформацією про стан, планування бойових дій та постачання Силам оборони України володіє винятково українське військове командування. Питання міжнародної військової співпраці – у компетенції українського командування та очільників військових відомств держав-партнерів. Західне озброєння та боєприпаси надходять до фронтових частин Сил оборони, а дозвіл на їхнє використання зокрема зупинив наступ росії на Харківському напрямку“, – заявили в Центрі.

Також там наголосили, що уривки з інтерв’ю Арестовича використовує російська пропаганда. Ґрунтуючись на словах колишнього позаштатного радника голови ОПУ, пропагандисти ворога просувають тези про “низку боєздатність Сил оборони”, “термінову необхідність замирення України з Росією” та “конфлікт між політичним та військовим керівництвом України”.