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Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському – журналіст

Політика 11:37   24.06.2024
Сергій Руденко
журналіст Еспресо
Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському – журналіст

Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському. Член великої сім’ї Путіна – Ксенія Собчак зробила інтерв’ю з Альошенькою… Росія пхне Арестовича у президенти. Наполегливо. Активно. Бо Медведчук – подивіться лише на його фейс – кому він потрібен в Україні. А в Альошеньки – табуни прихильників, у нього є свої “прихожани”. Завданням Собчак було – показати “людське обличчя” Арестовича. Щоправда, як завжди, це вийшло обличчя Люсі.

Автор: Сергій Руденко, журналіст Еспресо
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Сергій Руденко, журналіст Еспресо у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському. Член великої сім’ї Путіна – Ксенія Собчак зробила інтерв’ю з Альошенькою… Росія пхне Арестовича…".