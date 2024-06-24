Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському – журналіст
Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському. Член великої сім’ї Путіна – Ксенія Собчак зробила інтерв’ю з Альошенькою… Росія пхне Арестовича у президенти. Наполегливо. Активно. Бо Медведчук – подивіться лише на його фейс – кому він потрібен в Україні. А в Альошеньки – табуни прихильників, у нього є свої “прихожани”. Завданням Собчак було – показати “людське обличчя” Арестовича. Щоправда, як завжди, це вийшло обличчя Люсі.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: арестович, выборы, Зеленський, президент, Россия;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:37;
Кореспондент Сергій Руденко, журналіст Еспресо у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському. Член великої сім’ї Путіна – Ксенія Собчак зробила інтерв’ю з Альошенькою… Росія пхне Арестовича…".