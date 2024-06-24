Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському – журналіст

Росія розкручує Арестовича як альтернативу Зеленському. Член великої сім’ї Путіна – Ксенія Собчак зробила інтерв’ю з Альошенькою… Росія пхне Арестовича у президенти. Наполегливо. Активно. Бо Медведчук – подивіться лише на його фейс – кому він потрібен в Україні. А в Альошеньки – табуни прихильників, у нього є свої “прихожани”. Завданням Собчак було – показати “людське обличчя” Арестовича. Щоправда, як завжди, це вийшло обличчя Люсі.