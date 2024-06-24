Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому — журналист

Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому. Член большой семьи Путина – Ксения Собчак сделала интервью с Алешенькой… Россия толкает Арестовича в президенты. Настойчиво. Активно. Потому что Медведчук – посмотрите только на его фейс – кому он нужен в Украине. А у Алешеньки – табуны поклонников, у него есть свои «прихожане». Задачей Собчак было показать «человеческое лицо» Арестовича. Правда, как всегда, это получилось лицо Люси.