Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому — журналист
Фото: Сергей Руденко/facebook
Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому. Член большой семьи Путина – Ксения Собчак сделала интервью с Алешенькой… Россия толкает Арестовича в президенты. Настойчиво. Активно. Потому что Медведчук – посмотрите только на его фейс – кому он нужен в Украине. А у Алешеньки – табуны поклонников, у него есть свои «прихожане». Задачей Собчак было показать «человеческое лицо» Арестовича. Правда, как всегда, это получилось лицо Люси.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: арестович, выборы, Зеленский, президент, Россия;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:37;
Корреспондент Сергей Руденко, журналист Еспресо в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому. Член большой семьи Путина – Ксения Собчак сделала интервью с Алешенькой… Россия толкает Арестовича…".