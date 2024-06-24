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Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому — журналист

Мир 11:37   24.06.2024
Сергей Руденко
журналист Еспресо
Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому — журналист Фото: Сергей Руденко/facebook

Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому. Член большой семьи Путина – Ксения Собчак сделала интервью с Алешенькой… Россия толкает Арестовича в президенты. Настойчиво. Активно. Потому что Медведчук – посмотрите только на его фейс – кому он нужен в Украине. А у Алешеньки – табуны поклонников, у него есть свои «прихожане». Задачей Собчак было показать «человеческое лицо» Арестовича. Правда, как всегда, это получилось лицо Люси.

Автор: Сергей Руденко, журналист Еспресо
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Сергей Руденко, журналист Еспресо в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия раскручивает Арестовича как альтернативу Зеленскому. Член большой семьи Путина – Ксения Собчак сделала интервью с Алешенькой… Россия толкает Арестовича…".