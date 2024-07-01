У Арестовича з’явився конкурент – Береза

Прийшов час очешуїтельних казок! Безугла заявила, що голодувала 76 годин, допоки Польща не передала зброю Україні. Про це пише видання “The Times”, посилаючись на її заяву. Видання пише, що таким чином вона переконувала поляків надати нам танки та артилерію на початку війни. У Арестовича конкурент з’явився. “Чув, що Тунгуський метеорит впав?” – “Так”. – “Це я його завалила”.