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У Арестовича з’явився конкурент – Береза

Політика 12:04   01.07.2024
Борислав Береза
екснардеп
У Арестовича з’явився конкурент – Береза

Прийшов час очешуїтельних казок! Безугла заявила, що голодувала 76 годин, допоки Польща не передала зброю Україні. Про це пише видання “The Times”, посилаючись на її заяву. Видання пише, що таким чином вона переконувала поляків надати нам танки та артилерію на початку війни. У Арестовича конкурент з’явився. “Чув, що Тунгуський метеорит впав?” – “Так”. – “Це я його завалила”.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 12:04;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прийшов час очешуїтельних казок! Безугла заявила, що голодувала 76 годин, допоки Польща не передала зброю Україні. Про це пише видання “The…".