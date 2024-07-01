У Арестовича появился конкурент — Береза

Настало время очешуительных сказок! Безуглая заявила, что голодала 76 часов, пока Польша не передала оружие Украине. Об этом пишет издание «The Times», ссылаясь на ее заявление. Издание пишет, что таким образом она убеждала поляков предоставить нам танки и артиллерию в начале войны. У Арестовича конкурент появился. «Слышал, что Тунгусский метеорит упал?»– «Да». – «Это я его завалила».