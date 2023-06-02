“Ми крутимо путінські війська” – Арестович

Ми значно сильніші, ніж минулого літа… Тепер ми крутимо путінські війська, змушуючи реагувати їх на удари з різних боків. Розсмикнути, вимотати, розмазати захист противника по всій лінії фронту, змушуючи його бути не дуже готовим до основних ударів – так виглядає підготовка до контрнаступу.