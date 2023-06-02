“Ми крутимо путінські війська” – Арестович
Ми значно сильніші, ніж минулого літа… Тепер ми крутимо путінські війська, змушуючи реагувати їх на удари з різних боків. Розсмикнути, вимотати, розмазати захист противника по всій лінії фронту, змушуючи його бути не дуже готовим до основних ударів – так виглядає підготовка до контрнаступу.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:10;
Кореспондент Олексій Арестович, ексрадник глави Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми значно сильніші, ніж минулого літа… Тепер ми крутимо путінські війська, змушуючи реагувати їх на удари з різних боків. Розсмикнути,…".