«Мы крутим путинские войска» — Арестович
Мы значительно сильнее, чем были прошлым летом… Теперь мы крутим путинские войска, заставляя реагировать их на удары с разных сторон. Раздергать, вымотать, размазать защиту противника по всей линии фронта, заставляя его быть не очень готовым к основным ударам — так выглядит подготовка к контрнаступлению.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:10;
Корреспондент Алексей Арестович, экс-советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы значительно сильнее, чем были прошлым летом… Теперь мы крутим путинские войска, заставляя реагировать их на удары с разных сторон. Раздергать,…".