«Мы крутим путинские войска» — Арестович

Мы значительно сильнее, чем были прошлым летом… Теперь мы крутим путинские войска, заставляя реагировать их на удары с разных сторон. Раздергать, вымотать, размазать защиту противника по всей линии фронта, заставляя его быть не очень готовым к основным ударам — так выглядит подготовка к контрнаступлению.