«Нет сил ассоциировать себя с фракцией» — Безуглая вышла из «Слуги народа»
Скандальная нардеп Марьяна Безуглая покинула фракцию «Слуга народа» по собственному заявлению.
Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк.
А также Алексей Гончаренко.
По данным Железняка, во фракции остается 233 человека.
Сама же Безуглая также подтвердила эту информацию.
Видео: Марьяна Безуглая
Утром же Безуглая заявила, что имеет открытый конфликт с комитетом по национальной безопасности «на основе критики военного руководства и закона о мобилизации» и получает «атаки» от членов фракции. Потому она и приняла решение покинуть фракцию.
«Итак, учитывая сложившуюся ситуацию, больше нет моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально», – подчеркнула Безуглая.
Также она заявила, что не может попасть на прием к президенту Зеленскому, чтобы рассказать ему о ситуации в армии.
«А что же президент? Мне больно, что очень тяжело пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной каждый день возникает заслон из «профессионалов». Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь, на это моральных сил достаточно», – написала Безугла.
Отметим, что на днях комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об отставке Марьяны Безуглой с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, сообщала нардеп Ирина Геращенко. Также Безуглая попала в базу сайта «Миротворец». На сайте отмечено, что нардеп сознательно дискредитировала органы государственной власти и управления Украины.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Безуглая, ВР, вышла, нардеп, слуга народа, Франция;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скандальная нардеп Марьяна Безуглая покинула фракцию «Слуга народа» по собственному заявлению.".