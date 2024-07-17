«Нет сил ассоциировать себя с фракцией» — Безуглая вышла из «Слуги народа»

Скандальная нардеп Марьяна Безуглая покинула фракцию «Слуга народа» по собственному заявлению.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк.

А также Алексей Гончаренко.

По данным Железняка, во фракции остается 233 человека.

Сама же Безуглая также подтвердила эту информацию.

Видео: Марьяна Безуглая

Утром же Безуглая заявила, что имеет открытый конфликт с комитетом по национальной безопасности «на основе критики военного руководства и закона о мобилизации» и получает «атаки» от членов фракции. Потому она и приняла решение покинуть фракцию.

«Итак, учитывая сложившуюся ситуацию, больше нет моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально», – подчеркнула Безуглая.

Также она заявила, что не может попасть на прием к президенту Зеленскому, чтобы рассказать ему о ситуации в армии.

«А что же президент? Мне больно, что очень тяжело пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной каждый день возникает заслон из «профессионалов». Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь, на это моральных сил достаточно», – написала Безугла.

Отметим, что на днях комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об отставке Марьяны Безуглой с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, сообщала нардеп Ирина Геращенко. Также Безуглая попала в базу сайта «Миротворец». На сайте отмечено, что нардеп сознательно дискредитировала органы государственной власти и управления Украины.