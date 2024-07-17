«Не маю сил асоціювати себе з фракцією» – Безугла вийшла з «Слуги народу»

Скандальна нардепка Мар’яна Безугла залишила фракцію «Слуга народу» за власною заявою.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк.

А також Олексій Гончаренко.

За даними Железняка наразі у фракції залишається 233 людини.

Сама ж Безугла також підтвердила цю інформацію.

Відео: Мар’яна Безугла

Вранці ж Безугла заявила, що має відкритий конфлікт з комітетом з національної безпеки «на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію», та отримує «атаки» від членів фракції. Тому вона і ухвалила рішення залишити фракцію.

«Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально», – наголосила Безугла.

Також вона заявила, що не може потрапити на прийом до президента Зеленського, аби розповісти йому про ситуацію у війську.

«А що ж президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із «професіоналів». Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо», – написала Безугла.

Зазначимо, днями комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю, повідомляла нардепка Ірина Геращенко. Також Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець». На сайті вказано, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.