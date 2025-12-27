Live

Новини Харкова – головне за 27 грудня: як минула ніч

Події 07:13   27.12.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 27 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:13

Затяжна тривога через масовану атаку: зараз у небі – крилаті ракети

Повітряна тривога в Харкові та області тривала практично всю ніч. Після відбою о 21:24 її відновили о 01:27. І до ранку більше не скасовували. Вихідною причиною для тривоги стала загроза застосування ворогом балістичної зброї.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі в небі України – ракети прямували у бік столиці. У Києві, за повідомленнями мера Віталія Кличка, лунали вибухи, працювала ППО.

Також швидкісні цілі фіксували над іншими центральними регіонами країни. Слідом до ударів балістики додалася загроза “кинджалів” – злетів російський МІГ-31К.

Ракетна атака тривала до другої години ночі. Однак і після небезпека не минула – в небі країни залишався рій “шахедів”. Безпілотники й уранці продовжують літати над різними областями.

За повідомленнями ПС ЗСУ на 07:10 ранку 27 грудня переважно БпЛА прямують у бік Києва. За інформацією моніторингових каналів, небо на Харківщині вже чисте. Проте відбою тривоги не було – через появу в українському небі групи крилатих ракет.

Автор: Оксана Горун
