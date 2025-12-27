Live

Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області

Події 09:22   27.12.2025
Оксана Горун
Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомили про російські удари по Харківській області за добу та по Чугуєву – вранці.

Сьогодні зранку наше місто опинилося під атакою російського безпілотника. В результаті маємо влучання в багатоквартирний будинок. На щастя загиблих немає. Декілька мешканців звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. За уточненими даними, внаслідок сьогоднішнього обстрілу пошкодження отримали чотири квартири“, – написала мер Чугуєва Мінаєва.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби армія РФ атакувала Харківську область такими видами боєприпасів:

  • 4 КАБ;
  • 2 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 1 FPV-дрон;
  • 13 БпЛА, тип яких ще встановлюють.

Внаслідок обстрілів у Харкові та області загинули четверо людей, ще семеро постраждали. Двоє загиблих та всі постраждалі – в Харкові. По місту ввечері 26 грудня вдарив російський КАБ. “Приліт” був по проїжджій частині на вулиці Клочківській, там горіли автівки, а в будинках довкола вилетіли вікна.

Ще двоє загиблих – у селі Подоли Курилівської громади. Це чоловіки 47 та 49 років.

Читайте також: Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)

Автор: Оксана Горун
Популярно
ЦНАП в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото)
ЦНАП в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото)
27.12.2025, 10:41
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)
27.12.2025, 10:26
Авіаудар по Харкову та понад 20 боїв – зведення Генштабу на ранок 27 грудня
Авіаудар по Харкову та понад 20 боїв – зведення Генштабу на ранок 27 грудня
27.12.2025, 08:11
“Кричуща брехня” – ISW про ситуацію в Куп’янську та її значення для Донбасу
“Кричуща брехня” – ISW про ситуацію в Куп’янську та її значення для Донбасу
27.12.2025, 08:47
Новини Харкова – головне за 27 грудня: удар по Чугуєву, понад 20 боїв
Новини Харкова – головне за 27 грудня: удар по Чугуєву, понад 20 боїв
27.12.2025, 09:58
Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області
Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області
27.12.2025, 09:22

Новини за темою:

02.12.2025
Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники
08.11.2025
У Чугуєві після ракетної атаки призупинили роботу тепломереж – мер Мінаєва
12.10.2025
Ліцей, що майже побудували в Чугуєві, росіяни найбільше пошкодили цієї ночі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2025 в 09:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомили про російські удари по Харківській області за добу та по Чугуєву – вранці".