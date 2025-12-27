Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомили про російські удари по Харківській області за добу та по Чугуєву – вранці.

“Сьогодні зранку наше місто опинилося під атакою російського безпілотника. В результаті маємо влучання в багатоквартирний будинок. На щастя загиблих немає. Декілька мешканців звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. За уточненими даними, внаслідок сьогоднішнього обстрілу пошкодження отримали чотири квартири“, – написала мер Чугуєва Мінаєва.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби армія РФ атакувала Харківську область такими видами боєприпасів:

4 КАБ;

2 БпЛА типу “Герань-2”;

1 FPV-дрон;

13 БпЛА, тип яких ще встановлюють.

Внаслідок обстрілів у Харкові та області загинули четверо людей, ще семеро постраждали. Двоє загиблих та всі постраждалі – в Харкові. По місту ввечері 26 грудня вдарив російський КАБ. “Приліт” був по проїжджій частині на вулиці Клочківській, там горіли автівки, а в будинках довкола вилетіли вікна.

Ще двоє загиблих – у селі Подоли Курилівської громади. Це чоловіки 47 та 49 років.