Live

Утром 27 декабря БпЛА ударил по Чугуеву: последствия обстрелов области

Происшествия 09:22   27.12.2025
Оксана Горун
Утром 27 декабря БпЛА ударил по Чугуеву: последствия обстрелов области

Начальник ХОВА Олег Синегубов и городской голова Чугуева Галина Минаева сообщили о российских ударах по Харьковской области за сутки и по Чугуева — утром.

«Сегодня утром наш город оказался под атакой российского беспилотника. В результате имеем попадание в многоквартирный дом. К счастью, погибших нет. Несколько жителей обратились к медикам с острой реакцией на стресс. По уточненным данным, в результате сегодняшнего обстрела повреждения получили четыре квартиры», — написала мэр Чугуева Минаева.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток армия РФ атаковала Харьковскую область следующими видами боеприпасов:

  • 4 КАБ;
  • 2 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 1 FPV-дрон;
  • 13 БпЛА, тип которых еще устанавливают.

В результате обстрелов в Харькове и области погибли четыре человека, еще семь пострадали. Двое погибших и все пострадавшие — в Харькове. По городу вечером 26 декабря ударил российский КАБ. «Прилет» был по проезжей части на улице Клочковской, там горели автомобили, а в домах вокруг вылетели окна.

Еще двое погибших — в селе Подолы Куриловской громады. Это мужчины  47 и 49 лет.

Читайте также: Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)
Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)
27.12.2025, 10:26
Новости Харькова — главное за 27 декабря: удар по Чугуеву, более 20 боев
Новости Харькова — главное за 27 декабря: удар по Чугуеву, более 20 боев
27.12.2025, 09:58
Снег, метель, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 27 декабря
Снег, метель, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 27 декабря
26.12.2025, 20:05
Авиаудар по Харькову и более 20 боев — сводка Генштаба ВСУ на утро 27 декабря
Авиаудар по Харькову и более 20 боев — сводка Генштаба ВСУ на утро 27 декабря
27.12.2025, 08:11
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
26.12.2025, 18:10
ЦПАУ в автобусе работает в Харькове после прилета КАБ (фото)
ЦПАУ в автобусе работает в Харькове после прилета КАБ (фото)
27.12.2025, 10:41

Новости по теме:

02.12.2025
Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники
08.11.2025
В Чугуеве после ракетной атаки приостановили работу теплосетей — мэр Минаева
12.10.2025
Лицей, почти достроенный в Чугуеве, россияне сильно повредили этой ночью


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утром 27 декабря БпЛА ударил по Чугуеву: последствия обстрелов области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2025 в 09:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и городской голова Чугуева Галина Минаева сообщили о российских ударах по Харьковской области за сутки и по Чугуева — утром".