Утром 27 декабря БпЛА ударил по Чугуеву: последствия обстрелов области

Начальник ХОВА Олег Синегубов и городской голова Чугуева Галина Минаева сообщили о российских ударах по Харьковской области за сутки и по Чугуева — утром.

«Сегодня утром наш город оказался под атакой российского беспилотника. В результате имеем попадание в многоквартирный дом. К счастью, погибших нет. Несколько жителей обратились к медикам с острой реакцией на стресс. По уточненным данным, в результате сегодняшнего обстрела повреждения получили четыре квартиры», — написала мэр Чугуева Минаева.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток армия РФ атаковала Харьковскую область следующими видами боеприпасов:

4 КАБ;

2 БпЛА типа «Герань-2»;

1 FPV-дрон;

13 БпЛА, тип которых еще устанавливают.

В результате обстрелов в Харькове и области погибли четыре человека, еще семь пострадали. Двое погибших и все пострадавшие — в Харькове. По городу вечером 26 декабря ударил российский КАБ. «Прилет» был по проезжей части на улице Клочковской, там горели автомобили, а в домах вокруг вылетели окна.

Еще двое погибших — в селе Подолы Куриловской громады. Это мужчины 47 и 49 лет.