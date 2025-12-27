Бій іде на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ
У зведенні на 16:00 27 грудня Генштаб повідомив, що з початку доби на фронті в Україні було 62 зіткнення.
“На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Петропавлівки та Піщаного“, – поінформували в Генштабі.
На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку російська армія атакувала шість разів, чотири бої ще тривають.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни проаналізував коментарі російських військових блогерів щодо ситуації в Куп’янську. Аналітики дійшли висновку, що брехню командування РФ вже визнають і так звані “військкори”. Також в ISW підсумували: “Ситуація в Куп’янську підкреслює, що заяви Кремля про те, що російські війська можуть швидко захопити всю Донецьку область, не відповідають дійсності“.
