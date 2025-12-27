Live

Бой идет на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ

Фронт 16:39   27.12.2025
Оксана Горун
В сводке на 16:00 27 декабря Генштаб сообщил, что с начала суток на фронте в Украине было 62 боестолкновения.

«На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Григоровки. Одно боестолкновение продолжается. На Купянском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного», — проинформировали в Генштабе.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении российская армия атаковала шесть раз, четыре боя еще продолжаются.

Напомним, Институт изучения войны проанализировал комментарии российских военных блогеров о ситуации в Купянске. Аналитики пришли к выводу, что вранье командования РФ уже признают и так называемые «военкоры». Также в ISW заключили: «Ситуация в Купянске подчеркивает, что заявления Кремля о том, что российские войска могут быстро захватить всю Донецкую область, не соответствуют действительности«.

