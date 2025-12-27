Авіаудар по Харкову та понад 20 боїв – зведення Генштабу на ранок 27 грудня

Генштаб о 08:00 27 грудня повідомив про 12 боїв на Куп’янському напрямку, а також дев’ять – на Південно-Слобожанському.

“На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська“, – перелічили в ГШ.

На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку – суттєва активізація боїв. Там ворог за добу атакував 33 рази.

Також Генштаб повідомив про авіаудар по Харкову. Нагадаємо, вчора, 26 грудня, російський КАБ ударив по вулиці Клочківській. На місці горіли автівки, загинули двоє чоловіків, також є постраждалі.

Загалом на фронті було 258 боїв.

“За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога”, – зазначили в Генштабі.

Захисники оновили дані про втрати ворога.