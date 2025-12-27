Авиаудар по Харькову и более 20 боев — сводка Генштаба ВСУ на утро 27 декабря

Генштаб в 08:00 27 декабря сообщил о 12 боях на Купянском направлении, а также девяти — на Южно-Слобожанском.

«На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска», — перечислили в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении — существенная активизация боев. Там враг за сутки атаковал 33 раза.

Также Генштаб сообщил об авиаударе по Харькову. Напомним, вчера, 26 декабря, российский КАБ ударил по улице Клочковской. На месте горели машины, погибли двое мужчин, также есть пострадавшие.

В целом на фронте было 258 боев.

«За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага», — отметили в Генштабе.

Защитники обновили данные о потерях врага.