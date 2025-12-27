Live

Авиаудар по Харькову и более 20 боев — сводка Генштаба ВСУ на утро 27 декабря

Фронт 08:11   27.12.2025
Оксана Горун
Генштаб в 08:00 27 декабря сообщил о 12 боях на Купянском направлении, а также девяти — на Южно-Слобожанском.

«На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска», — перечислили в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении — существенная активизация боев. Там враг за сутки атаковал 33 раза.

Также Генштаб сообщил об авиаударе по Харькову. Напомним, вчера, 26 декабря, российский КАБ ударил по улице Клочковской. На месте горели машины, погибли двое мужчин, также есть пострадавшие.

В целом на фронте было 258 боев.

«За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага», — отметили в Генштабе.

Читайте также: Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)

Защитники обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
