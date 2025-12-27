Графіки відключень електрики запровадили в Харкові та області 27 грудня
Харківобленерго вранці 27 грудня повідомило, що у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі в Харкові та регіоні діятимуть графіки погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання будуть орієнтовно наступними.
1.1 07:00–14:00; 17:30-21:00
1.2 07:00–14:00; 17:30-21:00
2.1 03:30-06:00; 07:00–10:30; 14:00–21:00
2.2 03:30–06:00; 07:00–10:30; 14:00–21:00
3.1 00:00–03:30; 07:00–10:30; 14:00–17:30; 21:00-24:00
3.2 00:00–03:30; 06:00–10:30; 14:00–17:30; 21:00-24:00
4.1 00:00–03:30; 06:00–10:30; 14:00–17:30; 21:00-24:00
4.2 00:00–03:30; 06:00–07:00; 10:30–17:30; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-22:00
5.2 03:30-07:00; 10:30–14:00; 17:30-22:00
6.1 00:00–07:00; 10:30–14:00; 17:30-24:00
6.2 00:00-07:00; 10:30–14:00; 17:30–21:00; 22:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Обмеження потужності діятимуть і для промисловості.
Нагадаємо, вночі та вранці 27 грудня російська армія провела чергову масовану атаку по енергетиці України. Основною ціллю став Київ. У столиці, за інформацією мера Віталія Кличка, без опалення близько третини мешканців. Також є аварійні вимкнення електрики. Повітряна тривога в центральних областях країни триває станом на 09:49. У небі все ще знаходяться російські ударні БпЛА.
