Графики отключений электричества ввели в Харькове и области 27 декабря

Общество 09:50   27.12.2025
Оксана Горун
Графики отключений электричества ввели в Харькове и области 27 декабря

Харьковоблэнерго утром 27 декабря сообщило, что в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме в Харькове и регионе будут действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение будут ориентировочно следующими.

1.1 07:00–14:00; 17:30-21:00
1.2 07:00–14:00; 17:30-21:00
2.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
2.2 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
3.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–17:30; 21:00-24:00
3.2 00:00–03:30; 06:00-10:30; 14:00–17:30; 21:00-24:00
4.1 00:00–03:30; 06:00-10:30; 14:00–17:30; 21:00-24:00
4.2 00:00–03:30; 06:00-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
5.2 03:30-07:00; 10:30-14:00; 17:30-22:00
6.1 00:00–07:00; 10:30-14:00; 17:30-24:00
6.2 00:00-07:00; 10:30-14:00; 17:30-21:00; 22:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Ограничения мощности будут действовать и для промышленности.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 27 декабря: удар по Чугуеву, более 20 боев

Напомним, ночью и утром 27 декабря российская армия провела очередную массированную атаку по энергетике Украины. Основной целью стал Киев. В столице, по информации мэра Виталия Кличко без отопления около трети жителей. Также есть аварийные отключения электрики. Воздушная тревога в центральных областях страны продолжается по состоянию на 09:49. В небе все еще находятся российские ударные БпЛА.

Автор: Оксана Горун
