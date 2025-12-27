Новости Харькова — главное за 27 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:13
Затяжная тревога из-за массированной атаки: сейчас в небе — крылатые ракеты
Воздушная тревога в Харькове и области длилась практически всю ночь. После отбоя в 21:24 ее возобновили в 01:27. И до утра больше не отменяли. Исходной причиной для тревоги стала угроза применения врагом баллистического оружия.
Следом Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях в небе Украины — ракеты направлялись в сторону столицы. В Киеве, по сообщениям мэра Виталия Кличко, гремели взрывы, работала ПВО.
Также скоростные цели фиксировали над другими центральными регионами страны. Следом к ударам баллистики добавилась угроза «Кинжалов» — взлетел российский МиГ-31К.
Ракетная атака продолжалась до двух часов ночи. Однако и после опасность не прошла — в небе страны оставался рой «Шахедов». Беспилотники и утром продолжают летать над различными областями.
По имеющимся сообщениям ВС ВСУ на 07:10 утра 27 декабря в основном БпЛА направляются в сторону Киева. По информации мониторинговых каналов, небо в Харьковской области уже чистое. Однако отбоя тревоги не было — из-за появления в украинском небе группы крылатых ракет.
Читайте также: КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, київ, Киев, новости Харькова, ночь, ракети, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 27 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2025 в 07:13;