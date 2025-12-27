Новости Харькова — главное за 27 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:13

Затяжная тревога из-за массированной атаки: сейчас в небе — крылатые ракеты

Воздушная тревога в Харькове и области длилась практически всю ночь. После отбоя в 21:24 ее возобновили в 01:27. И до утра больше не отменяли. Исходной причиной для тревоги стала угроза применения врагом баллистического оружия.

Следом Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях в небе Украины — ракеты направлялись в сторону столицы. В Киеве, по сообщениям мэра Виталия Кличко, гремели взрывы, работала ПВО.

Также скоростные цели фиксировали над другими центральными регионами страны. Следом к ударам баллистики добавилась угроза «Кинжалов» — взлетел российский МиГ-31К.

Ракетная атака продолжалась до двух часов ночи. Однако и после опасность не прошла — в небе страны оставался рой «Шахедов». Беспилотники и утром продолжают летать над различными областями.

По имеющимся сообщениям ВС ВСУ на 07:10 утра 27 декабря в основном БпЛА направляются в сторону Киева. По информации мониторинговых каналов, небо в Харьковской области уже чистое. Однако отбоя тревоги не было — из-за появления в украинском небе группы крылатых ракет.